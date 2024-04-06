football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР

  • Україна: Перша ліга

    06 квітня 2024, 16:41

    Перша ліга: Карпати здолали Маріуполь, Інгулець поступився Агробізнесу та інші матчі

    Завершилися ще п'ять поєдинків 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

    Карпати - Маріуполь, фото львів'ян
    Карпати - Маріуполь, фото львів'ян 06 квітня 2024, 16:41

    У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 6 квітня, відбулися п'ять матчів.

    Чемпіонська група

    Карпати здобули третю поспіль перемогу, розібравшись із Маріуполем вдома.

    Карпати — Маріуполь 3:1
    Голи: Полегенько, 28, І. Невес, 35, Підлепенець, 53 — Плакса, 5

    Інгулець доволі несподівано поступився Агробізнесу, пропустивши наприкінці зустрічі.

    Агробізнес — Інгулець 1:0
    Гол: Галенков, 90

    Кудрівка-Нива і Полтава поділили очки, двічі обмінявшись голами.

    Кудрівка-Нива — Полтава 2:2
    Голи: Тименко, 53 (пен.), Рогозинський, 55 — Марусич, 8, Щербак, 89 (пен.)

    Група вибування

    Діназ і Поділля не виявили сильнішого, порадувавши глядачів голами наприкінці поєдинку.

    Діназ — Поділля 1:1
    Голи: Новіков, 82 — Куліш, 90+2

    Гірник-Спорт і Металіст поділили очки, не відзначившись результативними ударами.

    Гірник-Спорт — Металіст 0:0

    Завтра, 7 квітня, мають відбутися ще два поєдинки поточного туру.

    Команди

    Агробізнес Гірник-Спорт Діназ Інгулець Карпати Львів Металіст Нива Бузова Поділля СК Полтава ФСК Маріуполь

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Ла Ліга 2, Getty Images

    Іспанія

    05 апреля 2024Ла Ліга 2-2023/24. Хто нагору?
    Коббі Мейну, getty images

    Англія

    03 апреля 2024Коббі Мейну: 18-річний ветеран та унікальний продукт англійського футболу
    Мікель Артета та Пеп Гвардіола, getty images

    Англія

    02 апреля 2024Як Арсенал вийшов на принципово новий рівень в протистоянні з Манчестер Сіті?
    Флоріан Вірц, Getty Images

    Чтиво

    02 апреля 2024Золотий м'яч-2024. Гірассі змістив Довбика, Вірц увірвався в гонку
    І хто зупинить цю машину? / ФОТО: ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    02 апреля 2024Ярмоленко повертається, правий вінгер найкращий — але це дві різні людини: підсумки 22-го туру УПЛ
    30 тур, Premier League

    Микита Євтушенко

    01 апреля 2024Шахова партія Гвардіоли і Артети, суцільний жах від Манчестер Юнайтед, Ліверпуль знову лідер: підсумки 30 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    01 апреля 2024"Пропоную петицію, щоб Україна завжди починала матч з рахунком 0:1 на користь суперника": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Збірна України - Getty Images

    Роман Котляр

    29 марта 2024Більш прагматичний стиль, успішні зміни і міцний характер: висновки щодо збірної України Реброва
    Едуардо Ітурральде Гонсалес - The Athletic

    Іспанія

    29 марта 2024Колишній арбітр Ла Ліги Ітурральде: Ніхто у футболі насправді не хоче справедливості — усі хочуть вигоди

    Фото: theplayerstribune

    Чтиво

    28 марта 2024Ендрік. Лист до брата. Як тільки ми забуваємо, звідки прийшли, то ризикуємо втратити свій шлях
    goal.com

    Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    28 марта 2024ТОП-10 гравців, які, швидше за все, пропустять Євро-2024
    Джамал Мусіала, Getty Images

    Чтиво

    27 марта 2024Мусіала: Я більше не Бембі
    збірна України, Getty Images

    Микита Євтушенко

    26 марта 2024Яремчук та Довбик — у старті (?): допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Ісландії
    Збірна Ісландії - Getty Images

    Роман Котляр

    25 марта 2024Реформа, яка змінила футбол, Книга рекордів Гіннеса, лідер — одноклубник Маліновського: знайомимось зі збірною Ісландії

    Данило Кревсун - Фото Google

    Роман Котляр

    25 марта 2024Данило Кревсун: Хочу дебютувати у третій Бундеслізі, а далі пробитися до основної команди Боруссії Дортмунд

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    25 марта 2024"Нарешті за понад 30 років ми на останніх хвилинах, а не нас": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    Як гравець Ребров вже перемагав / Фото: Komanda

    Віталій Пасічний

    24 марта 2024Гол Реброва, промах Коноплянки, дебют Бесєдіна: як проходили попередні матчі наших із ісландцями
    Боснія і Герцеговина - Україна - Getty Images

    Роман Котляр

    22 марта 2024Хороший матч-менеджмент від Реброва, ефективний стартовий план Боснії і Герцеговини: тактичний розбір матчу збірної України
    СЕРГІЙ РЕБРОВ, ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ УАФ

    Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    21 марта 2024Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини
    Андрій Шевченко / Getty Images

    Віталій Пасічний

    21 марта 2024“Сашко, де ти гуляв?”, Педерсен та багато іншого: як Україна грала попередні плей-оф
    Недавно й давно одночасно / Getty Images

    Віталій Пасічний

    20 марта 2024Булави Ярмоленко та Пятову, бан П'яничу та Колашинацу. Як проходили попередні матчі України з боснійцями
    Боснія і Герцеговина, Getty Images

    Роман Котляр

    20 марта 2024Досвідчені гравці у кожній лінії, стилістично зручний опонент для збірної України: знайомимось зі збірної Боснії і Герцеговини

    Атлетіко Сорокаба - The Athletic

    Чтиво

    19 марта 2024Історія маленького бразильського клуба, який видав себе за "селесао" та обдурив диктаторську Північну Корею
    Шапаренко у снігу бореться з дебютантом професійного футболу / Фото: ФК ЗОРЯ

    Віталій Пасічний

    18 марта 2024Динамо перемагає юніорів Зорі, Кривбас — нові “мужики”. Підсумки 21-го туру УПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    18 марта 2024"Судакову не можна в Манчестер Сіті — нам у збірній ще один лівий захисник не потрібен": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    GETTY IMAGES

    Рейтинг букмекерів

    16 марта 2024Гарячий вікенд: вогняний матч в Іспанії та злий Інтер
    Шеффілд Юнайтед Найгірша Команда - The Athletic

    Англія

    15 марта 2024Шеффілд Юнайтед — найгірша команда в історії АПЛ: про що говорять цифри

    Premier League

    Микита Євтушенко

    13 марта 2024Останній танок Клоппа та Гвардіоли зі скандалом VAR, український ураган зніс Ньюкасл: підсумки 28 туру АПЛ

    КОМЕНТАРІ ТИЖНЯ

    11 марта 2024"Футбольна мудрість каже: якщо Реал грає як лайно в плей-оф, то безсумнівно виграє Лігу чемпіонів": найкращі коментарі тижня на Football.ua
    2. Бундесліга, Getty Images

    Німеччина

    11 марта 20242. Бундесліга-2023/24. Хто нагору?
    Шахтар не без проблем, але справляється із труднощами / Фото: ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    10 марта 2024У Шахтаря виходить Кевін, у Динамо — Беніто, у Дніпра-1 — ніхто. Підсумки 20-го туру УПЛ
    Чемпіоншип, Getty Images

    Англія

    08 марта 2024Чемпіоншип-2023/24. Хто нагору?

    Стрічка новин

    Україна. Перша ліга

    Україна. Перша ліга

    # 06 квітня 2024 І О
    А - чемпіонська
    1 Карпати Львів Карпати Львів 21 54
    2 Інгулець Інгулець 21 46
    3 Лівий Берег Лівий Берег 21 45
    4 Епіцентр Епіцентр 20 33
    5 ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 21 33
    6 Агробізнес Агробізнес 21 33
    7 СК Полтава СК Полтава 21 31
    8 Вікторія Вікторія 20 31
    9 Нива Бузова Нива Бузова 21 29
    10 Прикарпаття Прикарпаття 21 27
    В - вибування
    1 Буковина Буковина 21 28
    2 Поділля Поділля 21 25
    3 МФК Металург МФК Металург 20 25
    4 Нива Тернопіль Нива Тернопіль 20 23
    5 Хуст Хуст 21 20
    6 Металіст Металіст 21 19
    7 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 21 18
    8 Діназ Діназ 21 17
    9 Кремінь Кремінь 21 16
    10 Чернігів Чернігів 21 14

    детальна таблиця

       