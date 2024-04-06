Перша ліга: Карпати здолали Маріуполь, Інгулець поступився Агробізнесу та інші матчі

Завершилися ще п'ять поєдинків 3 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Карпати - Маріуполь, фото львів'ян
06 квітня 2024, 16:41
У рамках третього туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 6 квітня, відбулися п'ять матчів.
Чемпіонська група
Карпати здобули третю поспіль перемогу, розібравшись із Маріуполем вдома.
Карпати — Маріуполь 3:1
Голи: Полегенько, 28, І. Невес, 35, Підлепенець, 53 — Плакса, 5
Інгулець доволі несподівано поступився Агробізнесу, пропустивши наприкінці зустрічі.
Агробізнес — Інгулець 1:0
Гол: Галенков, 90
Кудрівка-Нива і Полтава поділили очки, двічі обмінявшись голами.
Кудрівка-Нива — Полтава 2:2
Голи: Тименко, 53 (пен.), Рогозинський, 55 — Марусич, 8, Щербак, 89 (пен.)
Група вибування
Діназ і Поділля не виявили сильнішого, порадувавши глядачів голами наприкінці поєдинку.
Діназ — Поділля 1:1
Голи: Новіков, 82 — Куліш, 90+2
Гірник-Спорт і Металіст поділили очки, не відзначившись результативними ударами.
Гірник-Спорт — Металіст 0:0
Завтра, 7 квітня, мають відбутися ще два поєдинки поточного туру.