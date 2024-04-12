Україна: Перша ліга

Тренер висловив думку стосовно матчу своєї команди.

Мирон Маркевич розповів щодо переможного матчу Карпат у Першій лізі.

"Ми приїхали до Києва, щоб як мінімум не програти", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Карпатам вдалося виграти, і це добре. Потрібно відзначити Лівий берег. Це організована команда в обороні та у центрі поля, тому вони не дали нам сильно розгулятися.

Вимушені заміни у Лівого берега? Коли основні гравці отримують травми, то це на користь супернику. Однак кияни бились до кінця, створювали напругу біля наших воріт, тому наприкінці матчу було непросто".

У матчі Першої ліги з Лівим берегом Карпати виграли завдяки голу Євгена Підлепенця.