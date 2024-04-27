Україна: Перша ліга

Завершилися ще п'ять поєдинків 6 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках шостого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 27 квітня, відбулися п'ять матчів.

Чемпіонська група

Як ми вже повідомляли раніше, Кудрівка-Нива здолала Лівий Берег, тоді як Карпати впоралися з Полтавою, гарантувавши собі місце в УПЛ у наступному сезоні.

Полтава — Карпати 0:1

Гол: І. Невес, 10

Лівий Берег — Кудрівка-Нива 1:2

Голи: Сухоручко, 15 — Коркішко, 33 (пен.), Вечурко, 44 (пен.)

На 40-й хвилині Співаков (ЛБ) не реалізував пенальті

Інгулець теж скористався невдачею Лівого Берега, відірвавшись від нього на 9 очок після розгрому Прикарпаття.

Інгулець — Прикарпаття 4:0

Голи: Білоцерковець, 4, Сітало, 31, Богунов, 33, Кольцов, 41

Група вибування

Буковина несподівано мінімально поступилася Діназу вдома.

Буковина — Діназ 0:1

Гол: Новіков, 38

Поділля здолало Чернігів і вийшло на перше місце турнірної таблиці групи.

Поділля — Чернігів 2:1

Голи: Веремієнко, 5, Кобзар, 75 (пен.) — Койдан, 26

Вилучення: Вересоцький (Чернігів), 74

Завтра, 28 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи та один матч групи вибування.