Завершилися ще п'ять поєдинків 6 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Інгулець - Прикарпаття, скріншот із трансляції ПФЛ
27 квітня 2024, 16:41
У рамках шостого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у суботу, 27 квітня, відбулися п'ять матчів.
Чемпіонська група
Як ми вже повідомляли раніше, Кудрівка-Нива здолала Лівий Берег, тоді як Карпати впоралися з Полтавою, гарантувавши собі місце в УПЛ у наступному сезоні.
Полтава — Карпати 0:1
Гол: І. Невес, 10
Лівий Берег — Кудрівка-Нива 1:2
Голи: Сухоручко, 15 — Коркішко, 33 (пен.), Вечурко, 44 (пен.)
На 40-й хвилині Співаков (ЛБ) не реалізував пенальті
Інгулець теж скористався невдачею Лівого Берега, відірвавшись від нього на 9 очок після розгрому Прикарпаття.
Інгулець — Прикарпаття 4:0
Голи: Білоцерковець, 4, Сітало, 31, Богунов, 33, Кольцов, 41
Група вибування
Буковина несподівано мінімально поступилася Діназу вдома.
Буковина — Діназ 0:1
Гол: Новіков, 38
Поділля здолало Чернігів і вийшло на перше місце турнірної таблиці групи.
Поділля — Чернігів 2:1
Голи: Веремієнко, 5, Кобзар, 75 (пен.) — Койдан, 26
Вилучення: Вересоцький (Чернігів), 74
Завтра, 28 квітня, мають відбутися ще два поєдинки чемпіонської групи та один матч групи вибування.