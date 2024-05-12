У рамках восьмого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 12 травня, відбулися два матчі.

Тернопільська Нива вдома спокійно розібралася з Металургом із дублем Кицуна.

Нива (Тернопіль) — Металург 4:0
Голи: Кицун, 45+1, 90, Галадей, 46, Дорошенко, 65

Вирішальним для поєдинку Буковини з Кремінем виявився автогол Новотрясова.

Буковина — Кремінь 0:1
Гол: Новотрясов, 26 (автогол)