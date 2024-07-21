Україна: Перша ліга

Команді може раптово знадобитись перебудування від повернення до УПЛ.

Долю дніпровського Дніпра-1 уже остаточно вирішено — команду знято з наступного розіграшу української Прем’єр-ліги, тож наразі вирішується питання, який із клубів Першої ліги має зайняти місце СК у "елітному" дивізіоні.

Вірогідно, що це буде саме закарпатський Минай, який за підсумками попередньої кампанії не зміг зберегти собі місце серед найсильніших команд країни.

Саме тому "лиси" наразі працюють над тим, щоб залучати до свого складу нових виконавців, тоді як переважна більшість лідерів залишила колектив одразу після пониження за класом.

Опорний півзахисник Дмитро Пріхна став новим трансфером Миная в цьому контексті.

29-річний виконавець до цього подолав шлях крізь академію ще маріупольського Іллічівця, тернопільську Ниву, харківський Металіст 1925, рівненський Верес, сімферопольську Таврію, Поділля, польські Брон Радом та Радуню Стенжиця.

Цього літа він залишив Поділля в якості вільного агента.

Пріхна ще ніколи не грав на рівні УПЛ, тоді як за минулий сезон провів 22 матчі та забив один гол.