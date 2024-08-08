Украина: Вторая лига

Відбулася низка матчів Другої ліги України.

Сьогодні, 8 серпня, пройшла ціла низка поєдинків стартового туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Пробій мінімально обіграв Вільхівці з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 48 хвилині, а його автором став Богдан Оринчак.

Пробій — Вільхівці 1:0

Гол: Оринчак, 48.

У другій зустрічі Ревера 1908 року у гостях впевнено обіграла Реал Фарму з рахунком 3:0. Перемогу івано-франківській команді забезпечили голи у виконанні Максима Угринюка, Богдана Максименка та Дмитра Гуменяка.

Реал Фарма — Ревера 1908 0:3

Голи: Угринюк, 24, Максименко, 38, Гуменяк, 90+4.

У третій зустрічі Куликів на своєму полі здобув перемогу над дублем Полісся з рахунком 3:0. Авторами голів стали Олег Панасюк, Дмитро Рожко та Артур Ілюхін. При цьому на 90 хвилині Рожко залишив свою команду у меншості, отримавши другу жовту картку.

Куликів — Полісся-2 3:0

Голи: Панасюк, 57, Рожко, 62, Ілюхін, 80.

Вилучення: Рожко, 90 (друга жовта).

Насамкінець Ужгород на останній хвилині вирвав нічию проти дубля львівського Руху. Матч закінчився із рахунком 2:2. Львів'яни вели з рахунком 2:0 до 75 хвилини завдяки голам Максима Музичука та Сергія Панченка. Однак згодом Максим Минайленко відіграв один м'яч, а Ярослав Караман зрівняв цифри на табло.

Ужгород — Рух-2 2:2

Голи: Минайленко, 75, Караман, 89 — Музичук, 41, Панченко, 49.

Турнірна таблиця:

Група А 1 Куликів-Білка 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Ревера 1908 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Пробій 1 1 0 0 1 0 1 3 4 Рух-2 Львів 1 0 1 0 2 2 0 1 5 Ужгород 1 0 1 0 2 2 0 1 6 Нива-2 Тернопіль 1 0 1 0 0 0 0 1 7 Скала 1911 1 0 1 0 0 0 0 1 8 Вільхівці 1 0 0 1 0 1 -1 0 9 Полісся-2 1 0 0 1 0 3 -3 0 10 Реал Фарма 1 0 0 1 0 3 -3 0

Група Б

У першому матчі Чернігів розгромив дубль харківського Металіста 1925 з рахунком 8:2. У складі "сіверян" голами відзначилися Павло Федосов, Анатолій Романченко, Максим Сердюк, Андрій Порохня, Джіліндо Безгубченко та В'ячеслав Койдан, який оформив дубль. Ще один м'яч записаний як автогол Руслана Ткаченка, який також оформив дубль.

Чернігів — Металіст 1925-2 8:2

Голи: Койдан, 5, 63, Федосов, 13, Ткаченко, 18 (автогол), Романченко, 33 (пен), Сердюк, 43, Порохня, 48, Безгубченко, 74 — Ткаченко, 54, 88.

У ще одній зустрічі дубль Олександрії виявився сильнішим за Гірник-Спорт з рахунком 2:1. Перемогу "городянам" принесли забиті м'ячі Сімона Галояна та Сергія Лебедєва. У господарів поля єдиний м'яч забив Артем Оніщенко.

Гірник-Спорт — Олександрія-2 1:2

Голи: Оніщенко, 89 — Галоян, 63, Лебедєв, 84.

У ще двох зустрічах було зафіксовано нульові нічиї – це був матч між вінницькою Нивою та Тростянцем, а також гра Чайка – Колос-2.

Турнірна таблиця:

Група Б 1 Чернігів 1 1 0 0 8 2 6 3 2 Олександрія-2 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Колос-2 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Нива Вінниця 1 0 1 0 0 0 0 1 5 Тростянець 1 0 1 0 0 0 0 1 6 Чайка 1 0 1 0 0 0 0 1 7 Ворскла-2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Локомотив Київ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Гірник-Спорт 1 0 0 1 1 2 -1 0 10 Металіст 1925-2 1 0 0 1 2 8 -6 0

Програма стартового туру Другої ліги закриється у суботу, 10 серпня, коли відбудеться матч Локомотив — Воркла-2.