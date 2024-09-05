Україна: Перша ліга

Клуб із однойменного міста Закарпатської області продовжить своє існування.

Хуст у своїх соціальних мережах оголосив про припинення боротьби у Першій лізі України у сезоні-2024/25.

"Вчора, 4 вересня, через низку обʼєктивних причин, було прийняте надскладне рішення про зняття основної команди з розіграшу Першої ліги.

Клуб продовжить існувати і, як і раніше, ми будемо розвивати дитячий футбол у нашому місті.

Щиро дякуємо нашим вболівальникам за щирі емоції та віру в команду! За те, що розділяли з нами радість перемог та підтримували у нелегкі часи.

Дякуємо всій нашій футбольній родині: гравцям, тренерському складу, лікарям, президенту клубу Михайлу Мадярчику та всім, хто жив футболом та був поруч протягом п'яти років нашого нелегкого, але неймовірно цікавого шляху.

Дякуємо Збройним силам України🇺🇦 за кожен новий день, за можливість працювати та розвивати гру мільйонів. Головна наша перемога ще попереду, і це не про футбол", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Хуст встиг провести лише три матчі, в яких не набрав жодного очка.