Україна: Перша ліга

ПФЛ вирішила долю двох невизначених матчів п'ятого туру Першої ліги.

Професійна ліга України на своєму офіційному сайті опублікувала два рішення, які стосуються п'ятого туру Першої ліги.

Матч групи А між Хустом та Металістом не відбудеться, оскільки ПФЛ отримала листа від Хуста, який просить зняти команду з розіграшу Першої ліги у сезоні-2024/25.

У той же час матч групи Б між Полтавою та сумською Вікторією було перенесено після звернення полтавців у зв'язку з триденною жалобою у Полтаві після ракетного удару рф, який стався 3 вересня.

Натомість матч пройде не 5 вересня, а 7 вересня, о 12:00 за Києвом.