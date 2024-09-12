Україна: Перша ліга

Металіст 1925 переміг Металург.

В матчі 6-го туру Першої ліги в групі Б відбувся поєдинок між Металургом та нещодавнім представником УПЛ Металістом 1925.

Сидоров та Юрченко зробили перевагу Металіста 1925 значною. Наприкінці матчу Фальковський скоротив відставання з пенальті, але це не допомогло запорізькій команді зачепитись бодай за нічию — 1:2.

Для команди ван Леувена це дебютна перемога в Першій лізі.

Металург — Металіст 1925 1:2

Голи: Фальковський, 83 (з пен) - Сидоров, 36, Юрченко, 70