Україна: Перша ліга

Відбулися заключні матчі 11 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 10 жовтня, відбулися заключні матчі 11 туру Першої ліги України. Обидва матчі пройшли у групі Б.

У першій зустрічі Полтава поділила очки з ЮКСою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Рамона Кастро, господарі поля відповіли влучним ударом у виконанні Євгена Стрельцова.

Полтава — ЮКСА 1:1

Голи: Стрельцов, 90+3 — Кастро, 17.

У другій зустрічі Кудрівка мінімально обіграла Діназ з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Олексія Литовченка.

Діназ — Кудрівка 0:1

Гол: Литовченко, 10.