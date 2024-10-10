Сьогодні, 10 жовтня, відбулися заключні матчі 11 туру Першої ліги України. Обидва матчі пройшли у групі Б.

У першій зустрічі Полтава поділила очки з ЮКСою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Рамона Кастро, господарі поля відповіли влучним ударом у виконанні Євгена Стрельцова.

Полтава — ЮКСА 1:1
Голи: Стрельцов, 90+3 — Кастро, 17.

У другій зустрічі Кудрівка мінімально обіграла Діназ з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Олексія Литовченка.

Діназ — Кудрівка 0:1
Гол: Литовченко, 10.

Група Б
1 СК Полтава 9 6 3 0 16 4 12 21
2 ЮКСА 10 5 3 2 22 12 10 18
3 Кудрівка 10 4 4 2 11 8 3 16
4 Металіст 1925 10 3 5 2 13 8 5 14
5 Вікторія 9 3 4 2 11 6 5 13
6 ФСК Маріуполь 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 Діназ 10 1 4 5 6 17 -11 7
8 МФК Металург 9 1 3 5 5 13 -8 6
9 Кремінь 8 1 1 6 6 19 -13 4