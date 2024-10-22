Чернівецька команда не перемагає чотири матчі поспіль.
Валерій Кривенцов, ФК Буковина
22 жовтня 2024, 12:22
Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Валерія Кривенцова.
Тимчасово виконувачем обов'язків наставника став Григорій Чурілов, який обіймає посаду спортивного директора.
Під керівництвом 51-річного українця Буковина провела 12 матчів, з яких п'ять виграла, чотири рази зіграла внічию та тричі програла.
Раніше в пресі була інформація, що Буковина має намір призначити Романа Григорчука, але згодом почесний президент клубу це спростував.
Після 11 турів Буковина набрала 16 очок і посідає четверте місце у групі А у Першій лізі. Проте команда з Чернівців не може виграти вже чотири матчі поспіль.