Україна: Перша ліга

Чернівецька команда не перемагає чотири матчі поспіль.

Буковина на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Валерія Кривенцова.

Тимчасово виконувачем обов'язків наставника став Григорій Чурілов, який обіймає посаду спортивного директора.

Під керівництвом 51-річного українця Буковина провела 12 матчів, з яких п'ять виграла, чотири рази зіграла внічию та тричі програла.

Раніше в пресі була інформація, що Буковина має намір призначити Романа Григорчука, але згодом почесний президент клубу це спростував.

Після 11 турів Буковина набрала 16 очок і посідає четверте місце у групі А у Першій лізі. Проте команда з Чернівців не може виграти вже чотири матчі поспіль.