Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 26 жовтня, пройшли матчі 14 туру Першої ліги України — по одному у кожній із двох груп.

Група А

Буковина на своєму полі поділила очки із Епіцентром. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол у свої ворота від Шинкаренка на 49 хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Безуглого на 67 хвилині. При цьому з 48 хвилини чернівчани грали у меншості після вилучення Гірного.

Буковина — Епіцентр 1:1

Голи: Безуглий, 67 — Шинкаренко, 49 (автогол).

Вилучення: Гірний, 48.

Група А 1 Агробізнес 11 9 0 2 15 9 6 27 2 Епіцентр 10 4 5 1 12 6 6 17 3 Буковина 12 4 5 3 9 9 0 17 4 Металіст 11 4 4 3 14 8 6 16 5 Минай 10 3 3 4 10 12 -2 12 6 Прикарпаття 10 2 4 4 10 13 -3 10 7 Поділля 10 1 4 5 6 12 -6 7 8 Нива Тернопіль 10 1 3 6 7 14 -7 6 9 Хуст 0 0 0 0 0 0 0 0



Група Б

Харківський Металіст 1925 у гостях здобув перемогу над Діназом з Вишгороду з рахунком 2:0.

Перемогу харків'янам забезпечили голи у виконанні Арі Моури, який реалізував пенальті, а також Андрія Борячука.

Діназ — Металіст 1925 0:2

Голи: Моура, 7 (пен), Борячук, 65.