Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Буковина - Епіцентр, ФК Буковина
26 жовтня 2024, 16:18
Сьогодні, 26 жовтня, пройшли матчі 14 туру Першої ліги України — по одному у кожній із двох груп.
Група А
Буковина на своєму полі поділила очки із Епіцентром. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол у свої ворота від Шинкаренка на 49 хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Безуглого на 67 хвилині. При цьому з 48 хвилини чернівчани грали у меншості після вилучення Гірного.
Буковина — Епіцентр 1:1
Голи: Безуглий, 67 — Шинкаренко, 49 (автогол).
Вилучення: Гірний, 48.
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|11
|9
|0
|2
|15
|9
|6
|27
|2
|
|Епіцентр
|10
|4
|5
|1
|12
|6
|6
|17
|3
|
|Буковина
|12
|4
|5
|3
|9
|9
|0
|17
|4
|
|Металіст
|11
|4
|4
|3
|14
|8
|6
|16
|5
|
|Минай
|10
|3
|3
|4
|10
|12
|-2
|12
|6
|
|Прикарпаття
|10
|2
|4
|4
|10
|13
|-3
|10
|7
|
|Поділля
|10
|1
|4
|5
|6
|12
|-6
|7
|8
|
|Нива Тернопіль
|10
|1
|3
|6
|7
|14
|-7
|6
|9
|
|Хуст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Група Б
Харківський Металіст 1925 у гостях здобув перемогу над Діназом з Вишгороду з рахунком 2:0.
Перемогу харків'янам забезпечили голи у виконанні Арі Моури, який реалізував пенальті, а також Андрія Борячука.
Діназ — Металіст 1925 0:2
Голи: Моура, 7 (пен), Борячук, 65.
|Група Б
|1
|
|СК Полтава
|12
|7
|4
|1
|21
|10
|11
|25
|2
|
|Кудрівка
|13
|6
|4
|3
|17
|11
|6
|22
|3
|
|Металіст 1925
|12
|5
|5
|2
|17
|8
|9
|20
|4
|
|Вікторія
|12
|5
|4
|3
|17
|8
|9
|19
|5
|
|ЮКСА
|11
|5
|3
|3
|22
|14
|8
|18
|6
|
|ФСК Маріуполь
|11
|4
|3
|4
|14
|15
|-1
|15
|7
|
|МФК Металург
|12
|2
|4
|6
|9
|18
|-9
|10
|8
|
|Діназ
|13
|2
|4
|7
|9
|23
|-14
|10
|9
|
|Кремінь
|10
|1
|1
|8
|6
|25
|-19
|4