Сьогодні, 26 жовтня, пройшли матчі 14 туру Першої ліги України — по одному у кожній із двох груп.

Група А

Буковина на своєму полі поділила очки із Епіцентром. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол у свої ворота від Шинкаренка на 49 хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Безуглого на 67 хвилині. При цьому з 48 хвилини чернівчани грали у меншості після вилучення Гірного.

Буковина — Епіцентр 1:1
Голи: Безуглий, 67 — Шинкаренко, 49 (автогол).

Вилучення: Гірний, 48.

Група А
1 Агробізнес 11 9 0 2 15 9 6 27
2 Епіцентр 10 4 5 1 12 6 6 17
3 Буковина 12 4 5 3 9 9 0 17
4 Металіст 11 4 4 3 14 8 6 16
5 Минай 10 3 3 4 10 12 -2 12
6 Прикарпаття 10 2 4 4 10 13 -3 10
7 Поділля 10 1 4 5 6 12 -6 7
8 Нива Тернопіль 10 1 3 6 7 14 -7 6
9 Хуст 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Група Б

Харківський Металіст 1925 у гостях здобув перемогу над Діназом з Вишгороду з рахунком 2:0.

Перемогу харків'янам забезпечили голи у виконанні Арі Моури, який реалізував пенальті, а також Андрія Борячука.

Діназ — Металіст 1925 0:2
Голи: Моура, 7 (пен), Борячук, 65.

Група Б
1 СК Полтава 12 7 4 1 21 10 11 25
2 Кудрівка 13 6 4 3 17 11 6 22
3 Металіст 1925 12 5 5 2 17 8 9 20
4 Вікторія 12 5 4 3 17 8 9 19
5 ЮКСА 11 5 3 3 22 14 8 18
6 ФСК Маріуполь 11 4 3 4 14 15 -1 15
7 МФК Металург 12 2 4 6 9 18 -9 10
8 Діназ 13 2 4 7 9 23 -14 10
9 Кремінь 10 1 1 8 6 25 -19 4