Україна: Перша ліга

Відбувся перенесений матч Першої ліги України.

Запорізький Металург у перенесеному матчі десятого туру Першої ліги України в гостях мінімально обіграв Кремінь із рахунком 1:0.

Єдиного і переможного гола було забито на старті поєдинку, коли на другій хвилині захисники господарів поля не змогли вибити досить простий м'яч після подачі з лівого флангу. М'яч відскочив до Володимира Близнюка, який із задоволенням розстріляв ворота.

Після 13 ігор Металург набрав 13 очок і займає сьоме місце у групі Б у Першій лізі, а у Креміня чотири бали та останній рядок.

Кремінь – МФК Металург 0:1

Гол: Близнюк, 2.

Кремінь: Матус, Боровський, Дихтярук, Сабієв (Аркуша 46), Прокопчук, Пастернак (Стецюк 89), Панчишин, Жданович (Савіцький 80), Рокотянський (Барінов 58), Молько, Трофимюк.

Металург: Байда, Клименко, Козлов (Польовий 78), Костюченко, Товкач, Крапивний, Блізніченко (Юречко 86), Фальковський, Бандурін (Варяник 78), Близнюк (Іродовський 78), Борисенко (Страдс 90+2).

Попередження: Дихтярук, Сабієв, Рокотянський, Аркуша — Крапивний, Варяник.