Україна: Перша ліга 04 листопада 2024, 18:18 Перша ліга: дубль Моури приніс Металісту 1925 перемогу над Металургом, ЮКСА обіграла Кремінь Відбулися завершальні матчі чергового туру Першої ліги України. Металіст 1925 - Металург, ФК Металіст 1925 04 листопада 2024, 18:18 Сьогодні, 4 листопада, відбулися заключні матчі 15 туру Першої ліги України у групі Б. У першому матчі харківський Металіст 1925 здобув перемогу над запорізьким Металургом з рахунком 2:0. Перемогу харків'янам приніс оформлений дубль у виконанні Арі Моури, який двічі забив у другому таймі. Металіст 1925 — Металург 2:0 Голи: Моура, 70, 84. У другій грі ЮКСА в гостях мінімально обіграла Кремінь із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу на 86 хвилині, а його автором став Венді Дос Сантос. Кремінь - ЮКСА 0:1 Гол: Дос Сантос, 86. Група Б 1 СК Полтава 13 7 4 2 22 12 10 25 2 Кудрівка 14 7 4 3 19 12 7 25 3 Металіст 1925 13 6 5 2 19 8 11 23 4 ЮКСА 12 6 3 3 23 14 9 21 5 Вікторія 13 5 4 4 17 9 8 19 6 ФСК Маріуполь 12 5 3 4 15 15 0 18 7 МФК Металург 14 3 4 7 10 20 -10 13 8 Діназ 13 2 4 7 9 23 -14 10 9 Кремінь 12 1 1 10 6 27 -21 4 Команди Кремінь Металіст 1925 МФК Металург ЮКСА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте