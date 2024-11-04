Україна: Перша ліга

Відбулися завершальні матчі чергового туру Першої ліги України.

Сьогодні, 4 листопада, відбулися заключні матчі 15 туру Першої ліги України у групі Б.

У першому матчі харківський Металіст 1925 здобув перемогу над запорізьким Металургом з рахунком 2:0.

Перемогу харків'янам приніс оформлений дубль у виконанні Арі Моури, який двічі забив у другому таймі.

Металіст 1925 — Металург 2:0

Голи: Моура, 70, 84.

У другій грі ЮКСА в гостях мінімально обіграла Кремінь із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу на 86 хвилині, а його автором став Венді Дос Сантос.

Кремінь - ЮКСА 0:1

Гол: Дос Сантос, 86.