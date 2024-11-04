Сьогодні, 4 листопада, відбулися заключні матчі 15 туру Першої ліги України у групі Б.

У першому матчі харківський Металіст 1925 здобув перемогу над запорізьким Металургом з рахунком 2:0.

Перемогу харків'янам приніс оформлений дубль у виконанні Арі Моури, який двічі забив у другому таймі.

Металіст 1925 — Металург 2:0
Голи: Моура, 70, 84.

У другій грі ЮКСА в гостях мінімально обіграла Кремінь із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу на 86 хвилині, а його автором став Венді Дос Сантос.

Кремінь - ЮКСА 0:1
Гол: Дос Сантос, 86.

Група Б
1 СК Полтава 13 7 4 2 22 12 10 25
2 Кудрівка 14 7 4 3 19 12 7 25
3 Металіст 1925 13 6 5 2 19 8 11 23
4 ЮКСА 12 6 3 3 23 14 9 21
5 Вікторія 13 5 4 4 17 9 8 19
6 ФСК Маріуполь 12 5 3 4 15 15 0 18
7 МФК Металург 14 3 4 7 10 20 -10 13
8 Діназ 13 2 4 7 9 23 -14 10
9 Кремінь 12 1 1 10 6 27 -21 4