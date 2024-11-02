Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Епіцентр - Минай, ФК Епіцентр
02 листопада 2024, 16:27
Сьогодні, 2 листопада, відбулися чергові матчі 15 туру Першої ліги України.
У першому матчі у групі А Кудрівка у гостях обіграла Полтаву з рахунком 2:1. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Ярослава Квасова та Андрія Сторчоуса. Єдиним голом за полтавців відзначився Володимир Одарюк.
Полтава — Кудрівка 1:2
Голи: Одарюк, 35 — Квасов, 18, Сторчоус, 23.
|Група А
|1
|
|Агробізнес
|11
|9
|0
|2
|15
|9
|6
|27
|2
|
|Епіцентр
|11
|5
|5
|1
|16
|6
|10
|20
|3
|
|Буковина
|12
|4
|5
|3
|9
|9
|0
|17
|4
|
|Металіст
|11
|4
|4
|3
|14
|8
|6
|16
|5
|
|Прикарпаття
|11
|3
|4
|4
|12
|13
|-1
|13
|6
|
|Минай
|12
|3
|4
|5
|11
|17
|-6
|13
|7
|
|Нива Тернопіль
|11
|1
|4
|6
|8
|15
|-7
|7
|8
|
|Поділля
|11
|1
|4
|6
|6
|14
|-8
|7
|9
|
|Хуст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
В іншому матчі в рамках групи Б Епіцентр розгромив Минай із рахунком 4:0. Забитими голами відзначились Данило Кравчук, Євген Запорожець та Іван Бендера, який оформив дубль.
Епіцентр — Минай 4:0
Голи: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41, Запорожець, 58.
|Група Б
|1
|
|СК Полтава
|13
|7
|4
|2
|22
|12
|10
|25
|2
|
|Кудрівка
|14
|7
|4
|3
|19
|12
|7
|25
|3
|
|Металіст 1925
|12
|5
|5
|2
|17
|8
|9
|20
|4
|
|Вікторія
|12
|5
|4
|3
|17
|8
|9
|19
|5
|
|ЮКСА
|11
|5
|3
|3
|22
|14
|8
|18
|6
|
|ФСК Маріуполь
|11
|4
|3
|4
|14
|15
|-1
|15
|7
|
|МФК Металург
|13
|3
|4
|6
|10
|18
|-8
|13
|8
|
|Діназ
|13
|2
|4
|7
|9
|23
|-14
|10
|9
|
|Кремінь
|11
|1
|1
|9
|6
|26
|-20
|4