Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 2 листопада, відбулися чергові матчі 15 туру Першої ліги України.

У першому матчі у групі А Кудрівка у гостях обіграла Полтаву з рахунком 2:1. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Ярослава Квасова та Андрія Сторчоуса. Єдиним голом за полтавців відзначився Володимир Одарюк.

Полтава — Кудрівка 1:2

Голи: Одарюк, 35 — Квасов, 18, Сторчоус, 23.

Група А 1 Агробізнес 11 9 0 2 15 9 6 27 2 Епіцентр 11 5 5 1 16 6 10 20 3 Буковина 12 4 5 3 9 9 0 17 4 Металіст 11 4 4 3 14 8 6 16 5 Прикарпаття 11 3 4 4 12 13 -1 13 6 Минай 12 3 4 5 11 17 -6 13 7 Нива Тернопіль 11 1 4 6 8 15 -7 7 8 Поділля 11 1 4 6 6 14 -8 7 9 Хуст 0 0 0 0 0 0 0 0

В іншому матчі в рамках групи Б Епіцентр розгромив Минай із рахунком 4:0. Забитими голами відзначились Данило Кравчук, Євген Запорожець та Іван Бендера, який оформив дубль.

Епіцентр — Минай 4:0

Голи: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41, Запорожець, 58.