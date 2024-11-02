Сьогодні, 2 листопада, відбулися чергові матчі 15 туру Першої ліги України.

У першому матчі у групі А Кудрівка у гостях обіграла Полтаву з рахунком 2:1. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Ярослава Квасова та Андрія Сторчоуса. Єдиним голом за полтавців відзначився Володимир Одарюк.

Полтава — Кудрівка 1:2
Голи: Одарюк, 35 — Квасов, 18, Сторчоус, 23.

Група А
1 Агробізнес 11 9 0 2 15 9 6 27
2 Епіцентр 11 5 5 1 16 6 10 20
3 Буковина 12 4 5 3 9 9 0 17
4 Металіст 11 4 4 3 14 8 6 16
5 Прикарпаття 11 3 4 4 12 13 -1 13
6 Минай 12 3 4 5 11 17 -6 13
7 Нива Тернопіль 11 1 4 6 8 15 -7 7
8 Поділля 11 1 4 6 6 14 -8 7
9 Хуст 0 0 0 0 0 0 0 0

В іншому матчі в рамках групи Б Епіцентр розгромив Минай із рахунком 4:0. Забитими голами відзначились Данило Кравчук, Євген Запорожець та Іван Бендера, який оформив дубль.

Епіцентр — Минай 4:0
Голи: Бендера, 15, 68, Кравчук, 41, Запорожець, 58.

Група Б
1 СК Полтава 13 7 4 2 22 12 10 25
2 Кудрівка 14 7 4 3 19 12 7 25
3 Металіст 1925 12 5 5 2 17 8 9 20
4 Вікторія 12 5 4 3 17 8 9 19
5 ЮКСА 11 5 3 3 22 14 8 18
6 ФСК Маріуполь 11 4 3 4 14 15 -1 15
7 МФК Металург 13 3 4 6 10 18 -8 13
8 Діназ 13 2 4 7 9 23 -14 10
9 Кремінь 11 1 1 9 6 26 -20 4