Команда залишилась без двох гравців.
Ярослав Квасов и Владислав Нехтий. Фото - instagram.com/fc.kudrivka
29 грудня 2024, 10:06
Кудрівка оголосила про відхід двох форвардів — Владислава Нехтія та Ярослава Квасова. Клуб завершив співпрацю з гравцями за згодою сторін.
33-річний Нєхтій в першій частині Першої ліги провів 19 матчів та зробив 4 асисти.
32-річний Квасов у поточній кампанії провів 14 поєдинків та забив 2 м'ячі.
Кудрівка стала переможцем групи В Першої ліги, а у весняній частині сезону команда Василя Баранова виступатиме у "Чемпіонській" групі.