Кудрівка оголосила про відхід двох форвардів — Владислава Нехтія та Ярослава Квасова. Клуб завершив співпрацю з гравцями за згодою сторін.

33-річний Нєхтій в першій частині Першої ліги провів 19 матчів та зробив 4 асисти.

32-річний Квасов у поточній кампанії провів 14 поєдинків та забив 2 м'ячі.

Кудрівка стала переможцем групи В Першої ліги, а у весняній частині сезону команда Василя Баранова виступатиме у "Чемпіонській" групі.