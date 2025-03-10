Україна: Перша ліга

Ексгравець Інгульця працевлаштувався в Першій Лізі.

Півзахисник Мар'ян Мисик став гравцем тернопільської Ниви, повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець добре відомий українським вболівальникам завдяки виступам у Прем’єр-Лізі, де він грав за ряд команд, зокрема Металург (Донецьк), Сталь (Кам’янське), Ворскла, Рух (Львів). Останнім місцем роботи був Інгулець.

Нагадаємо, раніше тернопільська Нива оголосила про підписання центрального захисника Андрія Демиденка.