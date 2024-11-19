Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів товариського поєдинку, що відбувся 19 листопада 2024 року.

Донецький Шахтар скористався міжнародною паузою та провів контрольний матч проти представника Першої ліги – тернопільської Ниви. Матч закінчився із рахунком 3:3.

За підсумками першого тайму команда Маріно Пушича забезпечила собі комфортну перевагу у три м'ячі зусиллями Невертона, Франьїча та Шведа.

Однак у другому таймі забивала лише Ніва, яка зробив це тричі. Авторами голів стали Посєвкін та Козак, який оформив дуль.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Нива Тернопіль:

Шахтар — Нива (Тернопіль) 3:3

Голи: Невертон, 22, Франьїч, 28, Швед, 39 — Козак, 50, 89, Посєвкін, 62.

Шахтар: Фесюн, Марлон Гомес, Назарина, Франьїч, Фарина, Степаненко, Бондаренко (Кевін, 46), Педріньйо (Дрозд, 58), Егіналду (Швед, 27), Невертон, Сікан.

Нива (стартовий склад): Ольховий, Мудрий, Бац, Зінь, Бей, Давидов, Кухарук, Дорошенко, Сидун, Галадей, Різник.

Запасні: Жупанський, Ріпак, Герега, Вишинський, Посєвкін, Мендрук, Голуб, Козак, Напуда.

Вилучення: Мудрий, 52 (друге попередження, продовжили гру 11х11).