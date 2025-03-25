Андрій Кухарук продовжить кар'єру у Першій лізі.
Андрій Кухарук, ФК Поділля
25 березня 2025, 16:59
Поділля у своїх соціальних мережах оголосило про підписання контракту з півзахисником Андрієм Кухаруком.
Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що футболіст виступатиме під 15 номером.
До цього Кухарук виступав за тернопільську Ниву, в якій у першій половині сезону провів 15 матчів та віддав чотири асисти.
Також Андрій має у своєму активі виступи за Агробізнес, Рух, Інгулець та Верес.
Після першої половини сезону Нива посіла четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі Б.