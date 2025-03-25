Україна: Перша ліга

Андрій Кухарук продовжить кар'єру у Першій лізі.

Поділля у своїх соціальних мережах оголосило про підписання контракту з півзахисником Андрієм Кухаруком.

Деталі угоди з 29-річним українцем не розголошуються, але зазначається, що футболіст виступатиме під 15 номером.

До цього Кухарук виступав за тернопільську Ниву, в якій у першій половині сезону провів 15 матчів та віддав чотири асисти.

Також Андрій має у своєму активі виступи за Агробізнес, Рух, Інгулець та Верес.

Після першої половини сезону Нива посіла четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі Б.