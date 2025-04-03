Україна: Перша ліга

Гучний трансфер першолігового клубу.

Син легенди світового футболу, володаря Золотого м’яча та чемпіона світу Ромаріо приєднався до першолігового клубу ЮКСА, повідомляє пресслужба "хрестоносців".

31-річний нападник Ромаріо де Соуза Фаріа Фільо або ж Ромаріньйо підписав контракт з клубом Першої ліги. Термін угоди не розголошується.



Бразилець має досвід гри у бразильській Серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату своєї батьківщини. Останнім клубом Ромаріньйо був ФК Америка з Ріо-де-Женейро.

ЮКСА з Тарасівки займає сьоме місце в групі "підвищення в класі", набравши 22 очки.