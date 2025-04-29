Причиною звільнення стали невдалі результати команди.
Ілля Близнюк, МФК Металург
29 квітня 2025, 12:19
Запорізький Металург на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Іллі Близнюка.
Разом із 51-річним українцем запорізьку команду залишив його тренерський штаб, у тому числі Дмитро Невмивака, Володимир Польовий та Євген Проценко.
Близнюк очолював запорожців із жовтня 2024 року. Металург не може виграти після старту другої половини сезону — дві нічиї та дві поразки.
До кінця сезону команду тренуватимуть Юрій Слабишев, Сергій Рудика та Руслан Галігузов.
Наразі Металург посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі на вибування.