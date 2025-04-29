Україна: Перша ліга

Причиною звільнення стали невдалі результати команди.

Запорізький Металург на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Іллі Близнюка.

Разом із 51-річним українцем запорізьку команду залишив його тренерський штаб, у тому числі Дмитро Невмивака, Володимир Польовий та Євген Проценко.

Близнюк очолював запорожців із жовтня 2024 року. Металург не може виграти після старту другої половини сезону — дві нічиї та дві поразки.

До кінця сезону команду тренуватимуть Юрій Слабишев, Сергій Рудика та Руслан Галігузов.

Наразі Металург посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі на вибування.