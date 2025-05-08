Україна: Перша ліга

Команда з Вишгорода залишається у зоні вильоту, тоді як тернополяни закріпилися на другому місці в групі вибування.

У четвер, 8 травня, у матчі сьомого туру другого етапу Першої ліги (група вибування) Діназ та Нива з Тернополя не виявили сильнішого — гра завершилась з рахунком 1:1.

Перший гол у поєдинку був зафіксований уже на восьмій хвилині, коли захисник господарів Тіт Чернецький невдало зіграв біля власних воріт і відкрив рахунок автоголом. Діназ зумів відігратися лише в середині другого тайму — яскравий сольний прохід Тараса Кириченка завершився точним ударом і голом на 66-й хвилині.

Попри здобутий бал, Діназ продовжує залишатися у зоні вильоту, маючи лише 15 очок та передостаннє місце в таблиці. Натомість Нива завдяки цій нічиїй піднялася до 28 балів і наразі займає другу позицію в групі вибування, зберігаючи шанси на збереження прописки у Першій лізі.

Діназ – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Кириченко, 66 - Чернецький, 8