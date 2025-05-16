Україна: Перша ліга

Відбувся черговий матч Першої ліги України.

Сьогодні, 16 травня, відбувся єдиний матч Першої ліги України у рамках восьмого туру другого етапу сезону-2024/25, у якому сумська Вікторія мінімально обіграла Прикарпаття з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на другій компенсованій хвилині до першого тайму, коли результативним ударом відзначився Руслан Паламар.

Таким чином, Вікторія після 22 матчів набрала 32 очки і посідає дев'яте місце у Першій лізі, а у Прикарпаття на чотири бали менше і десятий рядок.

У заключних турах Вікторія зіграє проти Миная та Ниви, а Прикарпаття зустрінеться з Діназом та Металургом.

Прикарпаття — Вікторія 0:1

Гол: Паламар, 45+2.