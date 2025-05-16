Україна: Друга ліга

Стали відомі всі пари плей-оф за потенційні місця у Першій лізі.

Адміністрація ПФЛ затвердила дату та часи проведення матчів плей-оф за перше та третє місця у Другій лізі України у сезоні-2024/25.

Обидва матчі пройдуть у п'ятницю, 23 травня.

У фіналі Другої ліги зіграють дубль Колоса з Ковалівки та Пробій із Городенки. Зустріч розпочнеться о 14:00 за Києвом.

У матчі за третє місце зіграють Чернігів та дубль львівського Руху. Гра розпочнеться о 12:00 за Києвом.

Переможець Другої ліги вийде безпосередньо до Першої ліги. Команди, які за підсумками матчів плей-оф посядуть друге та третє місця, зіграють у перехідних матчах із клубами Першої ліги, які закінчать сезон на 14 та 15 місцях відповідно.