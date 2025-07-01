Україна: Перша ліга

Першолігова команда оформила трансфери.

Чернівецька Буковина оголосила про підписання чотирьох досвідчених футболістів, які поповнили команду після виступів за Оболонь. До складу приєдналися захисники Данило Карась та Петро Стасюк, а також півзахисники Вадим Вітенчук і Віталій Груша.

28-річний Данило Карась, що грав за Арсенал-Київ, Минай, Агробізнес та іспанський Еркулес Б, виступатиме під другим номером.

На позицію правого захисника заявлений 30-річний Петро Стасюк, який має досвід гри в УПЛ та в азербайджанському Сабайїлі. У Буковині він отримав №95.

У центрі поля зіграє 28-річний опорник Вадим Вітенчук, який раніше представляв Олександрію, Миколаїв, Краматорськ та Минай. Новий номер у клубі – 44.

Завершує четвірку 31-річний Віталій Груша – універсальний атакувальний хавбек, здатний закрити позиції в центрі та на флангах. Його ігровий номер – 25.

Раніше Буковина підписала ексворотаря ЛНЗ Пенькова.