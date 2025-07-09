Україна: Перша ліга

Деталі угоди не повідомляються.

Прес-служба Мурас Юнайтед оголосила про підписання контракту з колишнім захисником Ворскли Андрієм Бацулою.

Деталі угоди із 33-річним українцем не розголошуються.

Минулого сезону Бацула провів 27 матчів, у яких зробив три результативні передачі.

Ворскла за підсумками минулого сезону вилетіла до Першої ліги, а Мурас, який очолює українець Олександр Поклонський, нині лідирує у чемпіонаті Киргизстану.

Зазначимо, що у складі Мураса також виступають ще кілька українців – Сергій Кулініч, Орест Костик, Ігор Гончар, Юрій Мате, Артем Білий, Гліб Грачов та Олег Марчук.