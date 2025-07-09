Деталі угоди не повідомляються.
Андрій Бацула, ФК Мурас Юнайтед
09 липня 2025, 10:15
Прес-служба Мурас Юнайтед оголосила про підписання контракту з колишнім захисником Ворскли Андрієм Бацулою.
Деталі угоди із 33-річним українцем не розголошуються.
Минулого сезону Бацула провів 27 матчів, у яких зробив три результативні передачі.
Ворскла за підсумками минулого сезону вилетіла до Першої ліги, а Мурас, який очолює українець Олександр Поклонський, нині лідирує у чемпіонаті Киргизстану.
Зазначимо, що у складі Мураса також виступають ще кілька українців – Сергій Кулініч, Орест Костик, Ігор Гончар, Юрій Мате, Артем Білий, Гліб Грачов та Олег Марчук.