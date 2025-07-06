Україна: Перша ліга

Полтавська команда залишилася без капітана після вильоту до Першої ліги.

Захисник та капітан Ворскли Ігор Пердута залишив склад полтавської команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Рідненький ФК Ворскла Полтава, дякую Вам за 15 років мого життя!

У Полтаві я проживав найкращі події в моєму житті. Тут створювалася моя родина. У 2014-му одружився, а в 2017 році вперше став татом, народилася моя донечка Емочка. 2020-го — з'явилася на світ друга донька, Алісочка. Зʼявилося багато друзів, хороших знайомих. І все це було у Полтаві в дружній родині Ворскли. Дуже люблю це місто, тут хороші люди, я почувався як вдома.

У футбольному житті емоції, які були впродовж 15 років, незабутні: "бронза" чемпіонату УПЛ, два фінали Кубку України, Ліга Європи, Ліга конференцій. Звичайно, траплявся і розпач, але без цього, на жаль, неможливо.

Дякую всім працівникам ФК Ворскла, які відповідали за поле, за чисту форму, за смачну їжу на стадіоні, за чистоту. Дякую адміністраторам, бухгалтерам, масажистам, лікарям,футболістам, тренерам, керівництву та всім людям, з якими я перетинався.

Подяка вболівальникам, ультрас команди. Ви — неймовірні. Ваша підтримка завжди відчувалася. Дякую за цей період мого життя.

Прийшов час прощатися з моєю рідною Ворсклою, з Полтавою. Частина мого серця залишається тут. Я буду з радістю приїжджати та згадувати все, що тут прожив. Усіх міцно обіймаю. До зустрічі!", — сказав Пердута.

Пердута виступав за Ворсклу з 2010 року після відходу з тернопільської Ниви. На його рахунку 343 матчі, три забиті м'ячі та 33 гольові передачі. Також на його рахунку 13 матчів у складі Оболоні у 2012 році на правах оренди.

Нагадаємо, нещодавно Ворсклу, яка вилетіла до Першої ліги за підсумками минулого сезону, очолив Желько Любенович.