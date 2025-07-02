Із клубом української Другої ліги працюватиме Йован Маркоскі.
Йован Маркоскі, gornyak-sport.com
02 липня 2025, 19:54
Гірник-Спорт оголосив про призначення першого в своїй історії іноземного головного тренера.
Клуб Другої ліги очолив легенда Ворскли Йован Маркоскі. Раніше серб працював із рідним для нього Раднички Обреновац. Під керівництвом 45-річного спеціаліста клуб фінішував другим у турнірній таблиці третього дивізіону Сербії-2024/25.
Асистентом Маркоскі буде Павло Ребенок. До цього 39-річний українець перебував у тренерському штабі Ворскли-2. Деталі контрактів з обома спеціалістами не розголошуються.
Екскерманич Гірника-Спорт Валерій Куценко приєднається до нового головного тренера полтавського клубу Желько Любеновича. Це ж стосується й Дмитра Стойка, який раніше працював із воротарями представника Другої ліги.
Клуб із Горішніх Плавнів завершив сезон-2024/25 на п'ятій із десяти сходинок турнірної таблиці третього за статусом дивізіону України.