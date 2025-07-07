Україна: Перша ліга

Президент клубу підбив підсумки минулого сезону та поставив мету на майбутню компанію у Першій лізі.

Президент Ворскли Костянтин Жеваго прокоментував минулий сезон для полтавського клубу, який вилетів до Першої ліги України.

"На жаль, підсумки сезону стали справжнім викликом як для гравців, так і для тренерського штабу, менеджменту клубу, вболівальників Полтавщини, наших партнерів, так і для мене особисто. Ми не змогли зберегти прописку в Українській Прем’єр-Лізі, поступившись у перехідних матчах. Це сталося вперше з 1996 року і, без сумніву, викликало широкий резонанс у футбольній спільноті. І це абсолютно неприйнятний результат для колективу клубу і для мене особисто, враховуючи досягнення та успіхи клубу протягом останніх щонайменше 20 років. Настав час для аналізу ситуації, пошуку причин, але ми усі знаємо — перемагає сильніший, на поле виходить дві команди, кожна з яких мріє і повинна зробити все заради перемогти. Якщо на табло твоя поразка, значить, було зроблено не все або наявні причини, які цьому завадили. Саме аналізом цих причин ми й займаємось в міжсезоння.

Ми офіційно розпочали підготовку до участі в Першій лізі у сезоні-2025/26. Наша стратегічна мета – повернення до еліти українського футболу, Прем'єр-Ліги, вже за підсумками цього сезону. Це амбітне та непросте завдання, адже багато команд планують боротися за вихід до УПЛ. Але це поставлене завдання абсолютно реалістичне, навіть в умовах, пов’язаних з воєнним станом в країні, і, внутрішнім станом всіх, кому не байдужа Ворскла: гравців, тренерів, вболівальників, керівників клубу та його власників.

Кадрові зміни у структурі клубу? Це дуже важливе питання. Зараз триває глибокий аналіз діяльності клубу у минулому сезоні та в попередні роки. Найближчим часом буде ухвалено низку кадрових і організаційних рішень та оголошено відповідальних осіб за ключові напрямки.

Ми ініціюємо повний фінансовий аудит усіх доходів і витрат за попередні періоди. Це необхідний та важливий крок під час будь-яких трансформаційних періодів, що надасть нам повну фінансову прозорість та подальшу стабільність. Ми прагнемо оперативно врегулювати поточні кредиторські вимоги і надалі працювати ще більш ефективно.

Розвиток жіночої команди — важлива складова стратегії клубу. Ми надзвичайно пишаємося здобутками жіночої команди ФК Ворскла — золотим дублем цього сезону: перемогою в чемпіонаті та Кубку України. Команда вже проходить кваліфікацію до жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, що підкреслює не лише престиж клубу, а й зміцнює імідж України на міжнародній арені та додає нам рейтингових балів у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми щиро вдячні футболісткам і тренерському штабу за відданість і наполегливу працю. Безумовно, ми й надалі будемо підтримувати і розвивати як жіночу команду, так і жіночий футбол у регіоні та всій країні.

Ми з партнерами багато років підтримували футбольні клуби Кременчука та Горішніх Плавнів, а також аматорські команди області. Останнім часом і Кремінь, і Гірник-Спорт переживають перехідний період. Гірник-Спорт продовжить грати в Другій Лізі, що є важливим кроком оптимізації роботи та подальшого розвитку. Гірник-Спорт стане майданчиком для розвитку молодих футболістів Полтавщини, з перспективою переходу до Ворскли. Чимало гравців з Горішніх Плавнів уже виступають у вищому дивізіоні, і команда заслуговує на узгоджену між усіма сторонами підтримку. На базі Гірника-Спорт тренуються понад 300 дітей, включаючи внутрішньо-переміщених осіб. Запускається нова модель співпраці з регіональними школами, що дасть змогу найкращим гравцям представляти Полтавщину в Україні та за її межами.

Протягом багатьох років пріоритетом було створення системи розвитку спортсменів, зокрема з Полтавщини, формування інфраструктури (підтримка функціонування тренувальної бази, медичного комплексу для реабілітації, створення футбольних просторів, включаючи стадіони), підготовка гравців усіх вікових категорій, включно з жіночою командою. Хоча ми й переживаємо складний період, як і вся наша держава, але не забуваємо і про пам’ятні моменти наших перемог: Кубок України, бронза чемпіонату, виступи в єврокубках — усе це частина історії, якою ми усі пишаємось. Але й найбільш стабільні системи іноді проходять через випробування. Війна та політико-економічні виклики вплинули й на нас. Ми не унікальні — навіть найсильніші клуби у світі проходили через подібне. Питання в тому, як ти виходиш з подібних ситуацій і з якими висновками продовжуєш працювати надалі. Ми обрали шлях дії, оновлення та ефективного розвитку. Нехай цей сезон стане точкою відліку для нового етапу Ворскли - з майбутніми досягненнями та перемогами", — наводить слова Жеваго прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Пердута попрощався з Ворсклою після 15 років у клубі.