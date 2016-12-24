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Бывший нападающий сборной Нидерландов и директор по техническому развитию ФИФА Марк ван Бастен призывает чиновников футбола брать пример с других видов спорта.

Легендарный голландец заявил, что в ФИФА идут дискуссии относительно ужесточения правил коммуникации с арбитрами. В футболе могут запретить общаться с судьями всем игрокам, кроме капитанов.

Подобное правило действует в регби, где футболисты должны придерживаться четко прописанных норм. Такие действия должны улучшить поведения игроков и повысить их уважение к официальным лицам.

"Сейчас много футболистов, которые жалуются во время игры. Уверен: поведение игроков может быть лучше. Мы думаем над тем, чтобы направить его в правильное русло", — сказал директор по техническому развитию ФИФА Марк ван Бастен.

В начале нынешнего сезона в Англии ужесточили правила общения с арбитром: рефери может показывать красную карточку игроку, который оскорбляет его словами или жестами.