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Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился ожиданиями от выступления на Кубке Конфедераций.

Бруну Алвеш сдержанно оценил шансы Португалии на Кубке Конфедераций, но отметил стремление бороться за победу.

"Мы реально смотрим на вещи. Постараемся показать свою игру, посмотрим, что получится. Кубок Конфедераций — турнир между сильными сборными. Португалия способна показать хороший футбол, но есть отличные команды, такие как Германия или Чили", — цитирует Алвеша Noticias ao Minuto.

"Не сомневаюсь, что победа на Евро придает нам уверенности и опыта, но все это не будет иметь значения, если мы не покажем свои лучшие качества. Мы приехали, чтобы выиграть. Наши мысли сосредоточены на этом".

"Мы имели возможность изучить Мексику. Они проделали хорошую работу, имеют сильных футболистов. Что касается Роналду, то он является кумиром, даже для нас, футболистов", — признался португалец.

Португалия попала в группу с Мексикой, Новой Зеландией и Россией.