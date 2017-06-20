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Подопечные Ненада Лалатовича и Благоя Милевски расписали результативную ничью (2:2).

Стадион имени Здзислава Кшишковяка в городе Быдгощ принимал встречу двух команд квартета В, которые потерпели поражение в первом матче для себя на этом турнире. Сербы справедливо проиграли сборной Португалии, а македонцы были сокрушены Асенсио и Ко. Подопечные Латовлевича считались фаворитами данного противостояния, но соперник, определенно, хотел показать, что не случайно выиграл группу, в которой были Франция и Украина.

Сербы с первых минут завладели инициативой и старались распечатать ворота противника. Уже на 3-й минуте Максимович элементарно не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от македонских ворот. А на 11-й минуте Груйич не использовал свой шанс, когда мяч после удара Марко головой последовал мимо цели. Номинальные гости немного чаще стали появляться на чужой половине поля к середине тайма, однако хоть как-то потревожить Милинковича-Савича не получалось.

На 24-й минуте после серии спорных моментов к мячу подоспел Гачинович, который метров с десяти расстрелял ворота Алексовски. Сербы добились своего и сразу же пытались развить преимущество, не давая сопернику проводить хоть какие-то контрвыпады. За десять минут до конца тайма Груйич мог сделать счет 2:0, но Марко после ошибки защитника македонцев не смог переиграть Алексовски в ближнем бою. Больше ничем интересным коллективы в первом тайме не отметились, поэтому Бобби Мэдден отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе сборной Сербии.

Дебют второй половины прошел всецело под диктовку сборной Македонии. Команда Милевски смогла заработать пенальти на исходе часа игры, когда после прострела Элмаса мяч угодил в руку вышедшего на замену Филиповича — Барди уверенно реализовал приговор. Противники понимали, что ничья их не устраивает — нужно побеждать, поэтому мы увидели что-то похожее на игру на встречных курсах, в которой больше повезло македонцам. Георгиев подхватил мяч в центральной зоне, протащил его несколько метров и отправил в левый верхний угол ворот.

Сербы тут же бросились в атаку, чтобы восстановить паритет. Сперва Алексовски выручил команду после удара в упор от Ожеговича, но через несколько минут был вынужден капитулировать. Джурджевич выиграл позицию на дальней штанге после навеса Живковича со штрафного и ударом головой прошил ближний угол македонских ворот. Номинальные хозяева тут же могли выйти вперед, но Живкович отправил мяч в стойку ворот. На большее у команд не хватило времени. Как итог, Сербия и Македоня делят очки и очень сильно уменьшают свои шансы (которых, откровенно говоря, и так было не много) на выход с группы.

Артем Андросян, Football.ua

Сербия U-21 — Македония U-21 2:2

Голы: Гачинович, 24, Джурджевич, 90 — Барди, 64 (с пенальти), Георгиев, 83

Сербия U-21: Милинкович-Савич — Гайич (Филипович, 46), Йованович, Велькович, Антонов (Ожегович, 77) — Максимович, Груйич (Ристич, 46) — Живкович, Гачинович — Джурджевич, Плавшич

Македония U-21: Алексовски — Мурати, Зайков, Велкоски, Демири — Барди, Николов — Радески (Пивковски, 86), Бабунски (Элмас, 57), Маркоски — Аврамовски (Георгиев, 46)

Предупреждения: Груйич, Плавшич, Велькович — Маркоски, Элмас