Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с нетерпением предвкушает матчи в рождественский период, а также согласился с тренером Барселоны Луисом Энрике, что Лионель Месси превосходит всех футболистов.

Гвардиола возглавил Манчестер Сити перед началом этого сезона. Впервые в тренерской карьере ему предстоит чрезвычайно насыщенный график в рождественский период.

"Не могу дождаться Boxing Day", — признался Гвардиола.

"Я смотрел много матчей. Халл – особенная команда. Давид Силва уже предупредил меня, что значит – играть в это время года".

Репортеры не могли удержаться от просьбы сравнить Месси и Роналду. Вчера Луис Энрике заявил, что Лионель – лучший игрок в истории футбола, а всякие там "золотые дыни" ничего не значат.

"Я согласен с Луисом Энрике. Лео – лучший, потому что он играет, создает голы и знает, как помочь играть другим".

"При всем моем уважении к другим игрокам, а Криштиану Роналду – игрок высочайшего класса, Месси находится на другом уровне".

В понедельник Сити сыграет с Халлом, 31 декабря – с Ливерпулем, а 2 января – с Бернли.