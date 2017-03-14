Англия

Наставник Челси Антонио Конте поделился своими эмоциями после мачта с Манчестер Юнайтед (1:0).

Челси одолел Ман Юнайтед со счетом 1:0 благодаря единственному голу Нголо Канте.

"Мы должны быть рады. Нам удалось дойти до полуфинала на Уэмбли, и это великолепно, учитывая, как складывается нынешний сезон. Манчестер Юнайтед очень силен. У них один из лучших составов в Англии, и сегодня они это доказали", — цитирует Конте официальный сайт Синих.

На 35-й минуте матча с поля был удален полузащитник манкунианцев Андер Эррера. Интересно, что обе свои желтые карточки испанец "заработал" на Эдене Азаре.

"Азар получал удары по ногам с первой и до последней минуты матча, и никто не сможет сказать, что этого не было. Если ты выходишь бить соперника по ногам, никакой речи о тактике быть не может, — это не футбол".

"Сильных футболистов регулярно пытаются запугать грубой игрой, и арбитры должны встать на их защиту. Он продемонстрировал сильный характер".

"После первых 25 минут игры наши футболисты практически не получали мяч, поскольку каждый раз опасались удара сзади. Эден продемонстрировал свой характер, который мне хорошо известен. Возможно, кого-то это удивит, но я хорошо изучил его в этом сезоне".