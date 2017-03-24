Англия

Бывший наставник Эвертона, а ныне главный тренер сборной Бельгии, Роберто Мартинес похвалил нападающего Ромелу Лукаку, заявив, что тот может стать лучшим нападающим в мире.

Лукаку начал блистать в Эвертоне сразу после своего прихода в команду. Тогда, в 2014 году, именно Мартинес пригласил бельгийца в ливерпульскую команду.

На фоне слухов об интересе к футболисту со стороны многих европейских топ-клубов, 23-летний форвард отказывается продлевать свой контракт с Ирисками.

Мартинес, который снова получил возможность поработать с Ромелу в национальной сборной Бельгии, считает, что у Лукаку нет предела для развития.

"Когда вы работаете с Ромелу, вы понимаете, что живет ради матчей. В его жизни футбол — все. Он всегда хочет больше тренироваться", — приводит слова Роберто BBC.

"Лукаку — забивающая угроза, он сильно изменился за последние несколько лет, сейчас он хочет улучшаться, много тренируется".

"Я всегда верил, что у Ромелу есть все шансы стать лучшим нападающим в мире, потому что у него есть абсолютно все необходимое для этого".

В текущем сезоне Лукаку провел за Эвертон 28 матчей в АПЛ, в которых забил 22 гола и отдал 7 асисстов.