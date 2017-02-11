Италия

Нападающий Фиорентины Никола Калинич не отправился за большими деньгами в Китай, так как считает, что лишь после переезда в Италию начал играть в чемпионате, который "действительно имеет значение".

Зимой в услугах Калинича был заинтересован китайский Тяньцзинь Сунцзян, который был готов выплатить клаусулу Фиорентине, а самому Николе предлагал контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон.

"Если бы я согласился, сделка бы состоялась, вне зависимости от желания Фиорентины", — признался Калинич в интервью Corriere della Sera.

"Фабио Каннаваро звонил мне в январе, однако этот вопрос для меня закрыт и никогда не будет открыт вновь. Стоит отметить, я не знаю, сколько точно там предлагали, но деньги – это не самое главное в жизни. Я начал играть в футбол на действительно важном уровне только полтора года назад и поэтому не хотел уходить сейчас".

"Думаю, многое еще могу дать европейскому футболу. Хочу быть футболистом, который противостоит великим чемпионам и участвует в важных матчах. Я говорил с президентом клуба Андреа Делла Валле две недели назад и он тоже доволен моим решением".

"Тренер команды Паулу Соуза просто сказал мне хорошенько все обдумать. Он отличный тренер и я всем обязан ему. Паулу хотел видеть меня в Фиорентине, именно он перезапустил мою карьеру. Останусь ли я, если уйдет Соуза? Нужно будет подумать".

"Вряд ли я стою 50 млн евро и не думаю, что кто-то заплатит за меня такие деньги. Я не просил об этой клаусуле, ее обсуждали мой агент и клуб".

Также Калинич был близок к Наполи прошлым летом после того, как Гонсало Игуаин ушел в Ювентус.

"Ювентус выиграет Скудетто, но Наполи показывает лучший футбол в Серии А".

До Серии А Калинич играл в чемпионате Хорватии (Пула, Шибеник и Хайдук Сплит), Англии (Блэкберн) и Украины (Днепр). Вместе с Днепром Никола дошел до финала Лиги Европы.