Италия

Даже статус ведущего защитника команды не дает право пререкаться с тренером, как это сделал Леонардо Бонуччи с Массимилиано Аллегри.

Бонуччи повздорил с Аллегри во время матча против Палермо (победа Ювентуса 4:1). После игры Аллегри заверил, что отношения между ним и защитником не испортились.

Впрочем, туринское издание Tuttosport сообщает, что Ювентус не простил игроку такой вольности и решил его оштрафовать.

Также сообщается, что между Аллегри и Бонуччи действительно нет никаких проблем и Лео сыграет в среду против Порту в Лиге чемпионов.

Сегодня также станет известно, смогут ли принять участие в матче другие беки бьянко-нери – Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.

Летом ходили слухи об интересе Челси и Манчестер Сити к 29-летнему Бонуччи, однако он решил остаться в Ювентусе. В нынешней кампании на счету Лео 19 матчей и 1 гол в Серии А.