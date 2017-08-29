Италия

Корреспондент журнала "Футбол" и постоянный автор Football.ua Сергей Шевченко сравнивает между собой два миланских клуба

Вторая серия баттла – долгожданное сравнение двух миланских клубов. Как Интер, так и Милан давно не радовали своих болельщиков: Россонери предыдущий раз завершали чемпионат в первой тройке четыре года назад, Нерадзурри – целых шесть лет. Возвращение былой славы миланских грандов – идея-фикс не только для них самих, но и для итальянского футбола в целом. Милан с Интером обладают внушительными армиями болельщиков как в самой Италии, так и за ее пределами – значит, прогресс этих клубов резко повысит интерес к Серии А.

Летнее межсезонье очертило два разных подхода к формированию команды. Милан: игроки новые, тренер старый. Винченцо Монтелле доверили руководить собранной дрим-тим, в основе которой почти не осталось игроков из минувшего сезона. Интер: тренер новый, игроки преимущественно старые. Нерадзурри поставили на Лучано Спаллетти и точечную селекцию, усилив ряд проблемных позиций. Уместно напомнить, что Интер, в отличие от Милана, уже несколько лет проводит активную трансферную кампанию. К успеху это не привело, так что теперь стратегия несколько изменилась.

Вкратце о регламенте. Сравниваем команды в пяти раундах: каждая из линий плюс главный тренер. За раунд команды получают оценки по 10-бальной шкале, в конце подсчитывается сумма баллов. Для полноты картины указаны составы команд, причем у игроков выделены их оценочная стоимость по версии Transfermarkt.de (T) и средняя оценка за матчи прошлого сезона по версии Whoscored.com (W). Приступим!

Раунд 1: Вратарь

Милан: Д. Доннарумма (T – 25; W – 7,05). Резерв: Сторари (T – 0,3), Габриэль (T – 1,4), А. Доннарумма (T – 0,7)

Интер: Ханданович (T – 10; W – 6,75). Резерв: Паделли (T – 1), Берни (T – 0,1)

Отдадим преимущество Милану. Джанлуиджи Доннарумма – колоссальный талант и, пожалуй, лучший игрок Россонери в прошлом сезоне. Отдельные ляпы вроде пропущенного под ногой мяча в игре с Пескарой компенсировались многочисленными подвигами, недаром Доннарумма стал рекордсменом чемпионата по количеству сэйвов. Начало межсезонья запомнилось скандальными и, к счастью Милана, успешными переговорами руководителей клуба с Миной Райолой, агентом Джанлуиджи. Были опасения, что молодому вратарю после этой драмы будет сложнее выдерживать давление (к примеру, на июньском Евро U-21 он сыграл неудачно), но в первых матчах начавшегося сезона Доннарумма вновь очень хорош. Это почти 10 баллов.

Ханданович несколько уступает своему юному коллеге. Словенец – голкипер высокого уровня, но в его игре наметилась стагнация, а то и регресс, о чем говорит снизившаяся оценка на Whoscored, которая в сезоне-2015/16 составляла 6,99. Самир классно играл осенью 2015-го, когда Интер Роберто Манчини часто выигрывал со счетом 1:0, а пенальтисты боялись дуэлей с вратарем Нерадзурри. В прошлом сезоне Ханданович выручал реже, сыграв насухо лишь 9 матчей. Вряд ли он окажется слабым звеном Интера, но и на сильное уже не тянет.

Милан – 9 баллов

Интер – 7 баллов

Раунд 2: Оборона

Милан: Конти (T – 10; W – 7,11), Бонуччи (T – 45; W – 7,14), Романьоли (T – 25; W – 6,94), Родригес (T – 17; W – 6,72). Резерв: Мусаккьо (T – 18; W – 6,78), Палетта (T – 5,5; W – 6,87), Гомес (T – 5; W – 6,66), Сапата (T – 2,5; W – 6,78), Абате (T – 6; W – 6,80), Калабрия (T – 4; W – 6,98), Антонелли (T – 5,5; W – 6,78)

Интер: Кансело (T – 20; W – 6,90), Шкриняр (T – 7; W – 6,69), Миранда (T – 9; W – 7,16), Дальберт (T – 5; W – 7,17). Резерв: Д’Амброзио (T – 10; W – 7,09), Сантон (T – 5; W – 7,09), Раноккья (T – 5; W – 6,89), Ванхесден (T – 0,4), Ансальди (T – 5,5; W – 6,63), Нагатомо (T – 3,5; W – 6,61)

Защита Интера в прошлом сезоне была притчей во языцех, особенно это касается весеннего отрезка, неудачного для всей команды. Такая оборона в нашем баттле набрала бы в лучшем случае 5 баллов. Глупые ляпы, привоз на привозе и отсутствие надежности вкупе со стабильностью – на выходе было 13 кряду матчей с пропущенными мячами и 4:5 от Фиорентины. Закономерно, что трое из четырех основных защитников в этом сезоне – новички. Сложность в том, что защите еще предстоит сыграться, Шкриняр еще молод, а Дальберт и Кансело пришли из других чемпионатов.

Оборона Милана также является несыгранной, но на бумаге она выглядит заметно сильнее. Остался прогрессирующий Романьоли, а приобретение Бонуччи делает разницу между защитными линиями двух миланских клубов. Плюс еще новичок Мусаккьо, высоко котировавшийся в Ла Лиге – центр защиты Милана даже переукомплектован, если говорить о схеме с четырьмя беками (Монтелла пока предпочитает 4-3-3). Фланги обороны у Россонери также выглядят солиднее, всё же Родригес обладает немалым опытом, а Конти выдал потрясающий сезон за Аталанту. Поставим авансом 9 баллов.

Милан – 9 баллов

Интер – 7 баллов

Раунд 3: Полузащита

Милан: Кессье (T – 20; W – 6,89), Билья (T – 20; W – 7,22), Чалханоглу (T – 20; W – 7,49). Резерв: Локателли (T – 6; W – 6,80), Монтоливо (T – 3,5; W – 6,93), Соса (T – 5; W – 6,79), Маури (T – 3,5; W – 6,52), Дзанеллато (T – 0,15)

Интер: Борха (T – 9; W – 7,02), Весино (T – 13; W – 6,98), Жоао Марио (T – 30; W – 6,98). Резерв: Гальярдини (T – 15; W – 7,27), Брозович (T – 20; W – 7,14), Гнукури (Т – 1)

Фланговых атакующих полузащитников отправляем в нападение, здесь же оценим центр поля. По именам опять-таки лучше смотрится Милан: распасовщик Билья, мобильный Кессье, исполнитель штрафных Чалханоглу – классный набор. В игре с Кротоне миланцы владели мячом 80% игрового времени. Впечатляющий показатель, даже если учитывать игру соперника в меньшинстве с 5-й минуты. С Кальяри было уже не так весело, бросалась в глаза разбалансированность средней линии, где пока нет лидера, наводящего порядок. В идеале таким игроком должен стать Билья, через которого строил игру Лацио.

Пока Милан громил Кротоне, Интер не менее уверенно переиграл другого, номинально более сильного противника – Фиорентину. Именно оттуда пришел самый любопытный новичок команды, Борха Валеро. Этот трансфер стал неожиданным: 32-летний испанец, почти не игравший за сборную и на пять лет застрявший во Флоренции – может ли игрок с такой биографией усилить команду, метящую в лидеры? Как оказалось, еще как, если уместно встроить его в модель игры. Благодаря связке Борхи с еще одним экс-флорентийцем Весино полузащита Интера заработала, и "группа атаки" получила необходимую подпитку из глубины. Это и есть тот самый лидер, которого пока не хватает Милану.

Пожалуй, обе средние линии достойны друг друга. У Милана есть козырь в рукаве – Билья, который из-за травмы пока толком не играл за новую команду. Ему, однако, еще предстоит вписаться в команду. Похоже, у Интера благодаря приобретению флорентийской связки ожидается куда меньше проблем с сыгранностью полузащитников, чем у Милана.

Милан – 8 баллов

Интер – 8 баллов

Раунд 4: Нападение

Милан: Сусо (T – 15; W – 7,21), Андре Силва (T – 22; W – 7,22), Бонавентура (T – 24; W – 7,50). Резерв: Ньянг (T – 15; W – 6,55), Борини (T – 5; W – 6,53), Кутроне (T – 0,5), Калинич (T – 20; W – 6,94)

Интер: Кандрева (T – 20; W – 7,11), Перишич (T – 30; W – 7,28), Икарди (T – 50; W – 7,30). Резерв: Эдер (T – 10; W – 6,74), Габриэль (T – 15; W – 6,33), Пинамонти (T – 1)

Здесь явное превосходство Интера. Нападение Милана потенциально сильно, но этот потенциал еще необходимо реализовать. Андре Силва и особенно Кутроне еще слишком молоды, хотя выходец из Примаверы невероятно крут в стартовых матчах. Недавно приобретенный Калинич? Был очень даже неплох в Фиорентине, но, опять-таки, статус топ-игрока не дается вместе с седьмым номером на футболке. Альтернатива основным игрокам не впечатляет, а переход Борини так вовсе смотрится загадкой.

Атака Нерадзурри из другой оперы. Здесь имеется крепко спаянное трио Перишич – Кандрева – Икарди. В прошлом сезоне на их счету суммарные 41 гол и 29 ассистов в матчах Серии А. Это не так круто, как у неаполитанской тройки, но всё равно достойно. Икарди, хоть и эгоист, но здорово решает моменты в штрафной площадки (вспомните недавний матч с Ромой!), Кандрева точно подает с фланга, а Перишич умеет как отдавать, так и забивать. В прошлом сезоне Интер забил на 15 мячей больше, чем Милан. Конечно, усилившиеся Россонери намерены превзойти земляков, у них есть сильные игроки на флангах (очень хорош нынче Сусо), однако матерая "группа атаки" Интера – однозначный козырь подопечных Спаллетти.

Милан – 7 баллов

Интер – 9 баллов

Раунд 5: Тренер

Милан: Винченцо Монтелла

Интер: Лучано Спаллетти

Плюс один балл Интеру за счет опыта. Монтелла – перспективный тренер с интересной моделью игры. Его команды сравнивали с Барселоной, и упомянутые выше 80% владения мячом не должны удивлять. "Аэроплан" заслужил шанс стать топ-тренером, но воспользуется ли он им? Винченцо до Милана толком не работал под настоящим давлением, а ведь ожидания от новой команды запредельно высокие. От Монтеллы можно ждать всего: от триумфального штурма вершин до откровенной неудачи – вспомните, сколь нестабильным был Милан в прошлом сезоне.

Спаллетти – старый опытный волк, которому по плечу задачи вроде места в зоне ЛЧ. Четырехкратный вице-чемпион Италии – практически гарантия того, что с этим Интером вынуждены будут считаться, "тренерская" победа на Олимпико уже это показала. Что характерно, оба тренера ставят зрелищный атакующий футбол с обилием коротких и средних передач. Их очная дуэль будет любопытнейшей.

Милан – 7 баллов

Интер – 8 баллов

Итог

По раундам – 2:2, ничья

По баллам – 40:39

Минимальное преимущество Россонери. Впрочем, достаточно условное. Речь, скорее, о потенциале Милана, который получил в свое распоряжение набор игроков экстра-класса. Если будет надежен Доннарумма, если Бонуччи станет лидером и настоящим капитаном, если Билья и Чалханоглу покажут свои выдающиеся качества, а Андре Силва (или, чем черт не шутит, Кутроне) начнет бороться за звание лучшего бомбардира лиги – такая оценка выйдет даже заниженной.

Интер, на первый взгляд, смотрится поплоше. Опасения касаются защиты и, отчасти, голкипера – Спаллетти еще доведется поломать голову над игрой в обороне. Зато козыри уже на руках Нерадзурри: эта команда может обойти Милан за счет лучшей сыгранности и опыта главного тренера.