Испания

Полузащитник Севильи Микаэль Крон-Дели вскоре должен снова начать играть в футбол.

32-летний хав Нервионцев травмировался во время выездного поединка 1/2 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера (2:2) еще в апреле.

Крон-Дели получил перелом левой коленной чашечки. Ему сделали операцию на сломанном надколеннике.

Marca сообщает, что датчанин готов вернуться в игру в начале следующего года.

Издание также отмечает, что тренер Севильи Хорхе Сампаоли ждет Крон-Дели и желает, чтобы тот стал частью его новой команды.