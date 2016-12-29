Полузащитник Севильи Микаэль Крон-Дели вскоре должен снова начать играть в футбол.
MARCA
29 декабря 2016, 21:35
32-летний хав Нервионцев травмировался во время выездного поединка 1/2 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера (2:2) еще в апреле.
Крон-Дели получил перелом левой коленной чашечки. Ему сделали операцию на сломанном надколеннике.
Marca сообщает, что датчанин готов вернуться в игру в начале следующего года.
Издание также отмечает, что тренер Севильи Хорхе Сампаоли ждет Крон-Дели и желает, чтобы тот стал частью его новой команды.