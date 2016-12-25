Украина

Тренер по физподготовке главной команды Динамо Виталий Кулыба рассказал об особенностях самостоятельной подготовки футболистов в период отпусков.

"Ребята начнут тренироваться с 27 декабря. План рассчитан примерно на 8-9 тренировок до выхода из отпуска. Это поможет футболистам быть в хорошей форме перед началом зимних тренировочных сборов, а также такая работа способствует предотвращению травм и поддержке функционального состояния на нужном уровне", — начал Кулыба.

"Первая неделя тренировок рассчитана на общую подготовку, а вторая – на более специализированную. Мы надеемся на профессионализм игроков, большинство эту работу добросовестно выполняет, а если нет, это сразу же видно, как только они приступают к командным тренировкам".

"Тренировки по индивидуальным заданиям состоят из нескольких частей: упражнения на развитие силы ног и верхнего плечевого пояса, выносливость, стабилизацию мышц и баланс. Эти планы примерно похожие у всех, слишком больших нагрузок там нет – просто поддерживающий режим. Индивидуальные программы ни для кого не новы. Даже те молодые футболисты, которые недавно играют в первой команде, получали подобные задания и в молодежном составе".

"Получается, чистого отдыха у ребят будет две недели, думаю, этого времени им будет достаточно, чтобы восстановиться не только физически, но и эмоционально, ведь важно отвлечься, переключиться и отдохнуть морально – это имеет даже большее значение. А затем начнется постепенная подготовка, но по опыту могу сказать, что уже дней через десять наши динамовцы начинают скучать по мячу", — резюмировал тренер по физподготовке Динамо.