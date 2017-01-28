Украина

Три молодых украинских футболиста Динамо выпали из тренировочного цикла из-за повреждений.

Официальный сайт киевлян отрапортовал о проблемах со здоровьем защитников Зураба Очигавы, Богдана Михайличенко и Никиты Бурды. Все трое пропустили игру против Лиферинга (1:3) из-за травм.

Футболисты съездили на обследование в клинику Марбельи. Выяснилось, что у Зураба Очигавы обнаружили растяжение связок сустава, и уже в субботу он должен вернуться в общую группу. Также, как и Никита Бурда, у которого было небольшое воспаление связки, и клубные врачи в виде превентивной меры прописали ему несколько дней отдыха от сильных нагрузок.

Богдан Михайличенко до конца сбора в общую группу уже не вернется. Он получил мышечную микротравму задней поверхности бедра, срок восстановления после которой может составить от семи до десяти дней, и уже в Киеве пройдет еще одно, контрольное исследование.

Напомним, на первом сборе Динамо предстоит сыграть еще два поединка.