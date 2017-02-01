Украина

Экс-защитник Вильярреала Александар Пантич усилил киевское Динамо.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, сегодня Динамо подписало контракт с 24-летним сербом Александаром Пантичем.

Детали соглашения киевский клуб решил не раскрывать, однако известно, что ряды киевлян Александар пополнил на правах свободного агента.

На профессиональном уровне Пантич дебютировал в составе белградского Рада в 2011 году. После первого же сезона в составе этой команды его приобрела Црвена Звезда. Спустя еще сезон перспективный защитник отправился в Испанию, где стал игроком Вильярреала.

В составе Желтой Субмарины Пантичу закрепиться не удалось, и он оправлялся по арендам. Сезон 2014/2015 центрбек провел в Кордове (29 матчей), а минувший — в составе Эйбара (20 матчей).

В текущем сезоне также на правах аренды Александар защищал цвета Алавеса. Всего на его счету 1 ассист в 6 поединках за Славных во всех турнирах.

В Динамо Пантичу предстоит конкурировать с Евгением Хачериди, Домагоем Видой, Данило Силвой и Никитой Бурдой.