Украина

Центральный полузащитник Олег Голодюк, который этой зимой ушел из Ворсклы, через неделю собирается определиться с командой.

Футболист покинул Полтаву из-за финансовых проблем: экс-клуб остался должен игроку более чем за 5 месяцев.

Ранее Голодюк заявлял, что на руках у него предложения от одного украинского клуба, а также двух заграничных.

"Думаю, если еще максимум неделю не будет ничего конкретного, то буду выходить из тех вариантов, которые у меня есть. Хочется ехать уже куда-нибудь, но тренироваться и набирать форму", — заявил хавбек в интервью каналу Футбол 1.

Голодюк выступал в составе Ворсклы с минувшего лета, но из-за повреждений провел лишь 7 матчей в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины.