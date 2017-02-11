Украина

Главный тренер луцкой Волыни Виталий Кварцяный рассказал о ходе подготовки своей команды к весенней части текущего сезона.

Напомним, что сейчас лучане работают на учебно-тренировочном сборе в Турции, где завтра они проведут спарринг с черниговской Десной.

"Возможно футболистам и некомфортно, но мы хотим максимально использовать те условия, которые есть в Турции, чтобы команда могла лучше подготовиться к сезону", — заявил наставник Волыни в интервью каналу Футбол 1.

"Конечно, перенасытить организм тоже вредно. Однако мы стараемся дифференцировано подходить к каждой тренировке, чтобы футболисты получали удовольствие и нагрузки".

"Необходимо, чтобы игроки прошли базовую подготовку, наполнили "свои холодильники футбольными продуктами" – подачами, ударами, финтами – и могли ими пользоваться на протяжении сезона. На все нужно "миллион алых тренировок", хоть ночью надо работать. Пока есть условия, стараемся активно работать".