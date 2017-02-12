Украина

Тренер каменской Стали по физподготовке Виталий Милютин поделился своими первыми впечатлениями от работы со Сталеварами.

Стоит отметить, что Виталий Милютин вошел тренерский штаб белорусского специалиста Леонида Кучука, который возглавил каменчан в январе.

"Какие выводы о команде сделал по итогам первого сбора? Хочу отметить, что Сталь — это бойцовая команда, и легко с нами не будет никому. Мы будем серьезно выглядеть на футбольном поле", — заявил наставник Сталеваров по физподготовке в интервью официальному клубному сайту.

"Потенциал футболистов Стали? В команде собраны квалифицированные футболисты, которые очень профессионально относятся к своему делу, и самое главное, что они хотят расти и прогрессировать. Это видно по их отношению к самим тренировкам, как они готовятся к занятиям, и как, и что они делают после тренировки".

"Готова ли уже команда ко второй части чемпионата? Трудно ответь на этот, казалось бы, со стороны простой вопрос. На мой взгляд ситуация сейчас такая. Футболист после отпуска может сыграть 45 минут, лучше или хуже он это сделает, тут как получится. За время первого сбора мы подготовили футболистов так, чтобы они могли сыграть еще 25 минут, то есть после первого сбора они уже готовы играть 70 минут матча. Но вся специфика современного футбола и заключается в том, что фактически футбол и начинается после 70 минуты. И сейчас на втором сборе мы готовим команду так, чтобы она могла сыграть все 90 минут и столько, сколько еще будет добавлено в компенсированное время".