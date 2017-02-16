Украина

Защитник и капитан Шахтера Дарио Срна рассказал об изменениях на тренерском мостике Горняков, посетовал на невозможность возвращения на Донбасс Арену и поделился мнением о бразильских партнерах по команде.

"Уход Луческу? Не так просто все поменять после стольких лет. Я переживал по поводу ухода Луческу, но это часть жизни. Может быть, нам нужен был глоток свежего воздуха, новая кровь, поэтому президент пригласил молодого и амбициозного тренера", — заявил 34-летний хорват в интервью испанскому изданию Marca.

"Фонсека добавил новые моменты в нашу систему игры. О Паулу я могу сказать очень много хорошего. Мы продолжаем исповедовать тот же атакующий футбол, поскольку имеем в составе подходящих игроков. Шахтер — не оборонительная команда".

"Шахтер добился больших успехов. Нам не удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов, но мы выиграли все 6 матчей на групповой стадии Лиги Европы. Сейчас мы опережаем Динамо на 13 очков в чемпионате".

"Если бы мы играли на родном стадионе, то добились бы еще большего. Наше положение трудное, но мы должны выиграть УПЛ. Это было бы замечательно для Шахтера. Мы будем выступать в Харькове, ближе к дому, где у нас будет больше поддержки".

"Мы нуждаемся в родном стадионе. Киев — не наш город. Мы долго ждем возвращения в Донецк. Ни одной команде не желаю оказаться в подобной ситуации. Нам следует 100 раз поблагодарить президента за его усилия. Без него Шахтер бы исчез".

"Бразильцы? Они очень профессиональные и хорошие ребята. Как и сейчас, так и в прошлом у нас было много хороших бразильских игроков. Фернандиньо играет в Ман Сити, Коста — в Баварии, Виллиан — в Челси. Мхитарян пусть и не бразилец, но сами знаете, где играет. Это все значит, что футболисты Шахтера очень много работают".

"Фреду сейчас 23 года, а он уже невероятный полузащитник. Бернард, Тайсон, Марлос, Дентиньо растет. Также в нашей команде есть такие интересные украинцы, как Коваленко, который является будущим европейского футбола", — резюмировал Срна.