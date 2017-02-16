Украина

Защитник Зари и национальной сборной Эдуард Соболь ответил на вопросы экспертов "Фортуна Live", титульного спонсора команды, рассказав о проходящих сборах и возобновляющемся чемпионате.

- Эдуард, как Вы переносите длительный отдых от футбола? Два с половиной месяца без официальных игр – это для Вас перебор?

- Конечно рад, что началась подготовка к чемпионату. За тот период отпуска, который у нас был, все набрались сил и с позитивом приступили к работе. А то, что такой перерыв был, считаю нормальным. Есть время набрать лучшие кондиции и в оптимальной форме продолжить чемпионат.

- Судя по тому, что Вы и некоторые другие футболисты Зари оставались в Турции в перерыве между сборами, для Вас футбол остается превыше всего. Почему не улетели в Украину и чем занимались эти 3 дня, которые отводились игрокам на отдых?

- Да, я остался и три дня провел в Турции. Перелеты всегда забирают очень много сил. Я решил остаться, отдохнуть и восстановиться во время паузы между сборами.

- В это межсезонье вами активно интересовался турецкий Бешикташ. Когда стало известно, что вы остаетесь в Заре на вторую половину чемпионата? Как восприняли это?

- Да, разговоры были. И действительно было предложение от турецкой команды. Приятно, что обратили внимание. Но я решил остаться в Заре и ни о чем не жалею. Заря — отличная команда. Что футболисты, что тренерский штаб, что сотрудники, что болельщики.

- Сложно ли было разрываться на три фронта осенью? Какой турнир был в приоритете?

- Конечно, было непросто. Впервые играли в таком режиме. Но было очень интересно. Много игр с командами очень серьезного уровня. Это большой опыт для каждого из нас. Хотелось бы чаще в таком режиме играть. В приоритете были три турнира, а теперь мы целиком сосредоточили свои силы на чемпионате.

- Какие цели прежде всего перед собой ставите на эту весну?

- Хорошо завершить чемпионат и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы, продолжая играть в активном режиме. Удержать ту турнирную позицию, которая есть сейчас у нас, а может даже и побороться за место выше. Нужно всегда ставить максимальные цели. Хочется и дальше играть в национальной сборной. Показывать стабильную игру, получая регулярную игровую практику. Все зависит от того, как я буду выглядеть на тренировках и в играх.

- Эдуард, чего Вы хотите достичь в футболе? Какая Ваша топ-цель?

- У каждого футболиста есть своя топ-цель. Многие хотят играть в топ-чемпионате Европы, к примеру. Нужно тренироваться, прогрессировать и без работы ты не останешься. На каждой тренировке и в игре важно показывать максимальный результат.

- Если представить такую ситуацию: у тебя есть шанс забить гол или отдать голевой пас? Какое бы решение принял?

- Учитывая тот нюанс, что я еще в Премьер-лиге не забивал, то хотелось бы отметиться голом. Но, в принципе, голевая передача важна для команды не менее. Тем более, моя позиция больше располагает к голевым передачам. Главное, чтобы гол или эта передача принесла команде победу. Все остальное не так существенно.

- В Запорожье к тебе, Евгению Опанасенко и Алексею Шевченко – повышенное внимание, ведь здесь вы – постоянные жители. Насколько важна поддержка родных стен?

- Приятно жить дома (улыбается). Много лет тут живу. Если брать остальные варианты, когда я жил не в родном городе, то приходилось быть на базе или довольствоваться съемными квартирами, а сейчас я дома. Все свое, уютное. Рад, что живу в Запорожье.

- Часто ли запорожцы подходят для того, чтобы сфотографироваться или взять автограф?

- Очень-очень редко. Такие случаи единичны. Я еще не так популярен.

- Вторая часть чемпионата начинается топ-матчем Заря — Динамо, который пройдет 25 февраля в Запорожье. Что бы Вы хотели сказать своим болельщикам накануне матча?

- Приглашаю всех болельщиков на эту игру. Нам очень нужна поддержка. А мы в свою очередь постараемся показать качественный футбол.