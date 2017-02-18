Украина

Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский намерен взять время на раздумья над своим будущим.

Зимой истек контракт Шовковского с Динамо и стороны не стали продлевать отношения. Таким образом карьера вратаря, дебютировавшего за киевлян еще весной 1994 года, подошла к концу.

Вчера Александр встретился с болельщиками в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского, где полтора часа отвечал на вопросы болельщиков.

У Шовковского спросили о жизни после завершения карьеры.

"Как говорил герой мультфильма" Простоквашино": "Я, может, только жить начинаю – на пенсию перехожу". Планирую свои рабочие дни, на выходных отдыхаю в кругу семьи, учусь занимаюсь, поддерживаю форму и работаю над своим личностным ростом", — цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

"Планирую ли я дальше связывать свою жизнь с футболом? Пока я специально взял паузу для того, чтобы понять свое внутреннее состояние. Из 30 лет, проведенных мною в футболе, 23 профессионально играл за первую команду Динамо. За это время накопилась психологическая и эмоциональная нагрузка. Хочу ее сбросить, чтобы объективно оценить свое состояние и полностью избавиться от груза ответственности и давления, немного пожить жизнью обычного, самостоятельного человека, который не находится в расположении команды и не подчиняется общекомандному графику. Я закончил тренерские курсы, и получил диплом категории А, позволяющий мне работать помощником главного тренера и с командами низших дивизионов. Сразу же было предложение обучаться на PRO-диплом, но я отказался. Думаю, это всегда успею, а пока хочу прислушаться к своим ощущениям, готов ли я дальше заниматься футболом, тренировать, и в каком статусе. Так что этот вопрос остается открытым, как минимум, до окончания нынешнего сезона".

Последним для Шовковского матчем за Динамо стала киевская игра с Наполи в Лиге чемпионов (1:2).

"Я помню этот матч в Киеве, мы проиграли и, к сожалению, мои действия не были совсем уверенными, а ошибки, которые я допустил в этой игре, повлияли на результат. Возможно, плохой старт повлиял и на общее неудачное выступление команды на групповом этапе. Считаю, Динамо не заслуживало того места, на котором оказалось. В каждой отдельно взятой игре результат мог быть совсем другим, но чего-то постоянно не хватало, в частности, везения. Но и его нужно заслужить желанием, самоотдачей, уверенностью и т.д. Главный тренер себе не враг, он будет ставить игрока, который более уверен или лучше себя чувствует".

После этого Сергей Ребров сделал первым номером Артура Рудько.

"Артур Рудько был готов выйти и играть первым номером. Это абсолютно нормальная ситуация, когда игрок, который допустил ошибку, доказывает свое право на попадание в основной состав в тренировочном процессе. Артур хорошо себя проявил. Вообще, считаю, у нас все вратари высокого уровня, и каждый из них может претендовать на место в основном составе".