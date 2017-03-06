Украина

Наставник Карпат Олег Дулуб поделился своими эмоциями после матча с Александрией (1:0).

Вчера подопечные Дулуба обыграли Александрию благодаря голу Игоря Худобяка.

"Я бы разделил матч на две части. В первом тайме мы действовали достаточно неплохо и создали моменты для взятия ворот. Да и в целом матч проходил под нашим контролем", — приводит слова Дулуба официальный сайт Александрии.

"Если брать сравнительные характеристики матча в Одессе с Черноморцем и сегодняшним, то прежде всего мы руководствовались психологическим состоянием игроков и желанием победить и сделали пять замен, чтобы встряхнуть команду. В той ситуации, в которой мы оказались — нам просто отступать уже некуда".

"В перерыве я просил игроков не играть назад, а наоборот — поднимать игру на половину поля соперника. Шестьдесят минут мы играли в бесшабашный футбол, а потом удерживали результат, который нас устраивал. Мы очень хотели выиграть этот поединок".