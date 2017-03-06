Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о ситуации с Донбасс Ареной и клубной базой.

В конце февраля вооруженные люди захватили стадион Шахтера в Донецке. Такая же участь ожидала и базу Горняков.

"На данный момент инфраструктура клуба заблокирована. Вся арена заблокирована. Технический персонал, офисные работники не могут туда попасть. Разрешено только заходить дежурным смены, которые отвечают за какие-либо аварийные ситуации, если они возникнут. А что происходит на арене с имуществом, нам сложно судить, потому что доступ ограничен", — сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

"В нашей ситуации только остается ждать. Только ждать и надеяться, что люди образумятся и покинут арену, дадут возможность нам дальше работать – как клубу поддерживать стадион, так и Гуманитарному штабу помогать людям".

"Вся работа Гуманитарного штаба заблокирована. Cтадион Донбасс Арена был серьезным логистическим центром, куда приезжали большие грузовики, разгружались. Мы надеемся, что арена будет разблокирован, и снова будет возможность предоставлять помощь людям".

"База тоже находится под полным контролем вооруженных людей. Всех сотрудников оттуда вывели, поставили свою охрану. Опечатали все здания. Доступа к базе у нас нет, и что там происходит – мы не знаем".